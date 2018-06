A mai ötvenesek már egyáltalán nem olyanok a munkában, mint régen

„We are here. We are ready. We are the perennials.” – azaz magyarul itt vagyunk, készen állunk, évelők vagyunk, szól az új ötvenesek, az évelők generációjának mottója. Kristóf Györgyi, a Hammel & Hochreiter interim szakértője és vezetői stratégiai tanácsadója szerint érdemes nagyobb figyelmet fordítani a generációra, mert szemléletmódváltásukból kifolyólag és tapasztalatuk miatt felértékelődnek a munkaerőpiacon.