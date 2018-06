Csodafegyverek vannak a HR-esek kezében, de sokan nem is tudnak róla

A technológiai fejlődés minden iparágban hasít, így a HR-esek is egyre több újdonsággal találkoznak a hétköznapi munkájuk során. A Pénzcentrum utánajárt ezeknek a csodafegyvereknek, melyekből a legütősebbeket mi is bemutatjuk.

A Deloitte felmérése szerint a vállalatok 72 százaléka tisztában van vele, mekkora potenciál rejtőzik a technológiai fegyverekben, mégis kevesebb mint harmaduk áll készen arra, hogy be is vesse őket. A HR-esek célja, hogy minél többet megtudjanak a pályázókról a kiválasztás során, sőt, akár jóval előtte is. De cél az is, hogy a munkájuk gépesíthető részét valóban robotokra bízzák, és több energiát fordíthassanak arra, ami igazán fontos: a megfelelő munkaerő felkutatására.

"Az állásinterjúk egyik hátránya, hogy a pályázók készségeiről és gyengeségeiről igazából nem valós képet kapunk, csak beszélgetünk. Legalábbis ebben a valóságban. A VR- és AR-technológia azonban nem csak a hardcore gamerek és Pokemon Go-rajongók életébe hozott új korszakot, hanem a toborzásba is" - vallja Kalocsai Lea, a Codecool lengyelországi és magyarországi értékesítési igazgatója, aki szerint a virtuális vagy kiterjesztett térben sokkal több lehetőségük van felmérni, mennyire passzol a jelentkező egy adott munkakörbe vagy vállalati kultúrába.

A szakember több példát is hozott a HR-es csodafegyverekre, így például a Jaguar Land Rover a Gorillaz együttessel közösen fejlesztett egy olyan alkalmazást, amin keresztül a felhasználók kódfejtő feladványok segítségével tesztelhetik a problémamegoldó képességüket. A Lloyds Banking Group-nál az IT iránt érdeklődőknek utolsó körben egy szimulált világban kell bizonyítaniuk a rátermettségüket, ami egy hagyományos elbeszélgetés során képtelenség lenne.

A HR-vezetők harmincöt százaléka szerint az AI (artificial intelligence, azaz a mesterséges intelligencia) elterjedésének lesz a legnagyobb hatása a toborzásra, de a többségük abban is egyetért, hogy a gépek nem a hatalmat veszik majd át, csak az adminisztrációs és rutinfeladatokat.

További részletek és csodafegyverek a Pénzcentrum.hu cikkéből ismerhetők meg.