Mennyi ideig őrizheti meg egy cég a pályázó önéletrajzát?

A GDPR különösen reflektorfénybe helyezte a személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok kezelését. A cégek szeretik megtartani az önéletrajzokat a sikertelen pályázók esetében is, hiszen egy újabb megüresedett pozícióhoz nem szükséges új toborzást indítani. Jó ez az álláskeresőnek is, hiszen nem kell újra pályáznia. A törvény szellemét is figyelembe véve, mennyi ideig tartsa meg a HR az önéletrajzokat?