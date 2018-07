Hivatalos ügy, de a főnök nyaral, mit tegyünk?

A cég egyetlen aláírásra jogosult képviselője épp most ment ki két hétre a Kanári-szigetekre nyaralni, miközben fontos levél érkezik az egyik hatóságtól, mely csak pár napig vehető át a postán. Öngól. De hogyan előzhetjük meg ezeket a helyzeteket?

A nyaralási szezon kezdetén már érdemes átgondolni azokat a helyzeteket, amelyek segítségével megoldhatóak a nyaralás alatti helyettesítések, méghozzá jogszerűen.

A nyaralás alatt érkezet sürgős teendő a hatóságoktól, lecsúszhatunk egy fontos határidőről, de még akár egy fontos szerződés aláírása is csúszhat, rosszabb esetben elmaradhat.

Ha nem számítjuk most azt a lehetőséget, hogy a cég képviselője megszakítja a szabadságát egy fontos céges ügy elintézése céljából, akkor nincs más lehetőség, mint megelőzni az ilyen helyzeteket.

A szerződések aláírására helyettesnek adhatunk meghatalmazást bármely közjegyzőnél. Ezzel a helyettesünk aláírhatja a szerződést.

Ugyanez a helyzet egy hitelfelvételnél már nem csak a cégvezető, de a benne levő többi fél esetében is felmerül, hiszen lehet valaki adóstárs, kezes, de akár haszonélvező is. Ilyenkor valamennyiük aláírása feltétel ahhoz, hogy sikerüljön a hitel felvétele. Célszerű 2-3 hónapra megtudni minden aláíró fél részéről, hogy mikor tartózkodik majd távol, és erre az időszakra esetükben is választható a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott meghatalmazás, vagy a közjegyző által írt meghatalmazás.

A postai levelek átvételére szintén adható meghatalmazás valakinek, aki át tudja venni a küldeményeket a postán. Ezt - a meghatalmazást adó személlyel együtt - a postán kell megtenni, de teljes bizonyító erejű magánokiratban közjegyzőnél is rendelkezhetünk így.

Ha minden kötél szakad, mert nem gondoskodtunk helyettesítésről, akkor külföldön egy sürgős ügyben (például egy fizetési meghagyás esetében) az adott ország magyar külképviseleti hatóságán (konzulátuson) adhatunk meghatalmazást a helyettesítő munkatársunknak.

Végül a nyaralásról történő visszatéréskor is célszerű a postaládával és az e-mailekkel kezdeni a munkát, nehogy elmulasszunk egy határidőt. Július 15. és augusztus 20. között ítélkezési szünet van a bíróságokon, szünetelnek a polgári perek, és ez kiterjed a határidőkre is, sőt a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásokra és az annak alapján indult végrehajtásokra is, de az egyéb közjegyzői eljárásokban (például hagyatéki ügyek, megőrzési ügyek, stb.) a határidők az ítélkezési szünetben is változatlanok.

