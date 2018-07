Erre figyeljen, ha befektetőt keres a cégébe

A tőkebefektetés hasznos eszköz lehet egy növekedő vállalat számára, azonban fontos tudni, hogy mire készülhetünk egy ilyen ügylet előtt. Cikkünk felsorolja azokat a szempontokat, amelyeket a befektetők a döntésük meghozatalakor figyelembe vesznek.

Az átvilágítás, legyen az jogi vagy pénzügyi átvilágítás, a kockázati tőkebefektetési szektor által alkalmazott olyan eljárás, amely során a befektető arra kíváncsi, hogy a befektetési lehetőség találkozik-e a befektető finanszírozási feltételeivel. Az átvilágítás során a fő szempont a befektetési kockázatok felderítése. Az átvilágítások célja, hogy a befektető átlássa a társaság működését, eldönthesse azt, hogy illik-e az adott céltársaság a portfoliójába - írja Dr. Pintér Attila ügyvéd, társasági és cégjogi szakjogász a Piacésprofit.hu hasábjain.

A befektetési kockázatok csökkentését szolgálják a jogi és pénzügyi átvilágítások, néha pedig egy szakmai átvilágítás is. Ezen átvilágítások célja a vállalkozás működéséből eredő kockázatok felmérése, amelynek során figyelembe veszik a vállalkozás múltját és jövőjét. Ezen átvilágítások tipikusan javaslatok és észrevételek tételével zárulnak, amelyeket a befektető összességében mérlegel. A befektetői konzekvencia egyrészt a befektetés megvalósíthatóságára, másrészt a kockázatok beárazására irányul. Az átvilágítások eredményeként tehát akár meg is hiúsulhat a tranzakció, vagy amennyiben a befektető vállalja a kockázatokat, úgy azt annak fejében teszi, hogy az ügyletért nagyobb hozamot vár el, vagyis drágább lesz a befektetés. Eze az átvilágítások a vállalkozások érdekeit is szolgálhatják, mintegy tükörképet tartva saját működésük jogi és pénzügyi megfelelőségéről.

A befektetők részéről az alábbi okok igényelnek alapos mérlegelést:

Minőség, készség és tapasztalat hiánya , ami képessé tehetné a vállalkozást a kitűzött célok, sikerek elérésére

, ami képessé tehetné a vállalkozást a kitűzött célok, sikerek elérésére Vezetői képesség hiánya – befektetői szemszögből a csapatvezető CEO-nak inspirálónak is lennie kell, hiszen hogyan fogja a jövőbeli munkavállalóit vagy a vezetői csapatot is motiválni.

– befektetői szemszögből a csapatvezető CEO-nak inspirálónak is lennie kell, hiszen hogyan fogja a jövőbeli munkavállalóit vagy a vezetői csapatot is motiválni. Ügyvezetői negatív pedigré jogi előzményeinek vizsgálata , amely során a jogi átvilágítás arra fókuszál, hogy az ügyvezetővel szemben van-e függőben lévő vezető tisztségviselői eltiltás, valamint egyéb büntetőeljárásnak (volt) alanya-e.

, amely során a jogi átvilágítás arra fókuszál, hogy az ügyvezetővel szemben van-e függőben lévő vezető tisztségviselői eltiltás, valamint egyéb büntetőeljárásnak (volt) alanya-e. A menedzsment vagy a csapat nincs tisztában a releváns piaccal, annak dinamikájával, a versenyképességgel, továbbá piaci analízissel sem rendelkezik.

A társaság üzleti modelljének vizsgálata a befektető későbbi megtérülése miatt érdemel kiemelt figyelmet. A befektetést megelőzően az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

Értékteremtés – az új termék mind a vállalkozás, mind a végfogyasztó számára gazdasági értéket teremt-e;

– az új termék mind a vállalkozás, mind a végfogyasztó számára gazdasági értéket teremt-e; Megkülönböztetés – a vállalkozás olyan új terméket állít-e elő, amely még nincs a piacon, vagy lényegesen különbözik az a versenytársaktól (olcsóbb, jobb stb.);

– a vállalkozás olyan új terméket állít-e elő, amely még nincs a piacon, vagy lényegesen különbözik az a versenytársaktól (olcsóbb, jobb stb.); Növekedési stratégia – rendelkezik-e a vállalkozás alapos cash-flow analízissel, valamint rendszeres bevétellel számol-e az üzleti terve;

– rendelkezik-e a vállalkozás alapos cash-flow analízissel, valamint rendszeres bevétellel számol-e az üzleti terve; Exit stratégia kidolgozottsága – a befektető legfontosabb kérdése és legfőbb érdeke, mivel számára ez a befektetett tőkéjének a megtérülését jelent(het)i. A befektető kilépése megvalósulhat ki-/visszavásárlással, IPO útján, M&A tranzakció keretében, további körös befektetés bevonásával.

A teljes cikk a Piacésprofit.hu-n olvasható el.