300 felhasználóig ingyenes lett a Microsoft csoportmunkaeszköze

Ingyenesen is elérhető a Teams egy speciális változata – jelentette be a napokban a Microsoft. Az egyelőre preview-ban elérhető változatot 300 felhasználóig lehet használni. Jár hozzá egy 10 GB-os központi tárhely, valamint a felhasználók is kapnak egyenként 2 GB személyes tárhelyet. Emellett korlátlan számú csevegőüzenetet és keresést, csoportos hang- és videohívásokat biztosít – a vendég-hozzáféréssel akár szervezeten kívüli személlyel is.