Vissza kellene hívnom dolgozni a szabadságon lévő kollégát, mit tegyek?

A szabadsággal általában a „jól megérdemelt" jelzőt szoktuk összepárosítani, pedig sokan a taposómalomból történő kiszabadulásként élik meg. Bármelyik szemlélettel nézünk is a szabadságunkra, valószínűleg rögtön lelohad a kedvünk, ha a főnökünk felhív Mallorcán, hogy másnap a szabadság ellenére be kéne jönni dolgozni, mert a kulcsember Gizike lebetegedett. Sőt, a szabadság átütemezése megtörténhet már a szabadságunk megkezdése előtt is, pedig nekünk lehet, hogy akkor már megváltott repülőjegyünk van Honolulura. Vajon mit szól a munkajog mindehhez?