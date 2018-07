Minél idősebb az üzletember, annál jobb

Bill Gates. Steve Jobs. Mark Zuckerberg. Vállalkozók példaképei. Mindannyian arról híresek, hogy fiatalon kezdték felépíteni cégbirodalmukat. Ugyanakkor egy amerikai felmérés azt mutatja, minél idősebb egy cégvezető, annál nagyobb az esélye, hogy a vállalkozása sikeres.

Kétségtelenül erős és vonzó mítosz, hogy fiatalon a legambíciózusabb az ember. De Steve Jobs is azt mondta híres aranyköpésében: "Stay hungry." Maradj éhes. Ne elégedj meg később sem kevesebbel, mint a tökéletesség, a világhódítás – vagy ki-ki behelyettesítheti ezt olyan kifejezéssel, értékkel, ami neki fontos. Magyarán: ne szürkülj be, ne lohadj le, ne fáradj ki, legyél ugyanolyan ambíciózus az évek előrehaladtával is, mint ifjú titánként voltál - írja a Piacésprofit.hu.

Túlzott arrogancia, túlságosan nagy figyelem a külsőségekre vagy az, hogy úgy érzik, mindenkinél többet érnek – ez csak néhány ok azok közül, ami kisiklatja a fiatal vállalkozókat.

A fiatalok melleti érv, hogy használják a modern technológiákat, rugalmasabbak, melyek egyik oka, hogy nem kell eltartaniuk még családot, így nagyobb kockázatot is bevállalnak. Steve Jobs példája mutatja, hogy bár a húszas évei óta vállalkozott, a csúcsra 52 évesen ért fel.

Az MIT kutatóinak friss elemzése szerint a középkorú vállalkozók messze sikeresebbek, mint a fiatalok. A kezdő vállalkozók hajlamosak startupokban gondolkodni, de a világ jórészt nem startupokból áll és a legtöbb cég sem az innovációból él meg. Az üzleti világban szerzett sok tapasztalattal, akár egy nagyvállalat ranglétráján felfelé lépkedve, sokkal nagyobb eséllyel lehet sikerre vinni egy saját céget.

A kutatás szerint így növekednek a cég sikerre vitelének esélyei:

a 25 évnél fiatalabbak gyengén teljesítenek vállalkozóként;

amint elérik a huszonötöt, a siker valószínűsége nőni kezd;

25 és 35 év között konstans a vállalkozásuk boldogulásának esélye;

35 év után ismét ugrásszerűen megnő az esélyük a sikerre;

46 évnél újabb ugrás tapasztalható, itt megint több a sikeres vállalkozó;

és a sikeresség aránya elég magas marad nagyjából a 60. életévig.

Vagyis a tanulság az, hogy a hiedelmekkel ellentétben éppen hogy nagyon is megéri elkezdeni a munkát egy nagyvállalatnál, majd előre lépkedni a ranglétrán, 10-15 év szakmai tapasztalat után pedig saját céget alapítani.

