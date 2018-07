A cégek ma már a gyakornokoktól is elvárják a nyelvtudást: a jelentkezők idegennyelv-ismeretét csaknem 40 százalékban tesztelték a felvételi beszélgetések alkalmával, a gyakorlat során pedig már a válaszadók kétharmadának kellett idegen nyelvet használnia.

Két cégből egy kínál státuszt a gyakorlati időt töltő diákoknak. Erről a Budapesti Metropolitan Egyetem háromszáz hallgatójának válaszai alapján készült felmérés számol be.

A munkaadók más készségeket is elvárnak a gyakornokoktól, elsősorban az önállóságot, az együttműködést és a fogékonyságot az új képességek elsajátítására.

A vállalatok 44 százaléka már most is folyamatosan működtet gyakornoki programot, a cégek további 33 százaléka pedig tervezi azt. A cégek 80 százaléka interjún választ gyakornokot, akár kétnyelvű megmérettetés is.

