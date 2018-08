Az Y és Z generáció már másképp választ munkahelyet, mint elődei

A magyar cégek is gyakran állnak be a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő társadalmi csoportok támogatói mögé, ennek ellenére sokan mégis csak egyfajta PR-lufiként tekintenek a vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjaira (corporate social responsibility, azaz CSR). Az Y és Z generáció tagjai számára azonban már az is szempont a munkahelyválasztás során, hogy a leendő munkáltatója mit tesz a társadalomért. Erre vonatkozó elképzeléseiket a cégek általában a honlapjukon publikálják.