Ingyenes képzéssel csökkenti az informatikus szakemberhiányt a Training360

Jó lehetőséget kínál az informatikusok képzésében és a friss IT-munkaerő közvetítésében a Training360 Kft. Az ingyenes IT képzésekre 2018. szeptember 16-ig lehet jelentkezni, a képzés elvégzése után akár rögtön munkába is állhatnak a résztvevők.

Az előttünk álló években, évtizedekben a hagyományos munkák és így az állások mintegy 40 százaléka szűnhet meg, és a továbbiak is átalakulnak, az informatikai szaktudás viszont kecsegtető jövőképet jelenthet a munkavállalóknak - írja közleményében a Training360.

A programozók, informatikusok iránti igény a munkaerőpiacon a következő 5-10 évben folyamatosan növekedhet, mindez pedig előreláthatóan kedvezően hat a várható fizetésekre is.

A Training360 ősszel induló képzései keretében junior fejlesztői és junior alkalmazás üzemeltetői végzettséget, nemzetközi minősítést és új karriert kínálnak, nem csak az egyetemről első körben lemaradóknak, hanem bárkinek, aki affinitást érez az informatikai pálya iránt. A képzések kimondottan a munkaadókra szabottak, egyrészt biztos állást nyújthatnak, valamint megbízható életpálya kezdetét jelenthetik.

A Training360 képzése részben állami hozzájárulással valósul meg, ennek is köszönhetően a sikeresen teljesített képzés és vizsgák esetén a résztvevők számára ingyenes az oktatás, a kezdeti időszak után a munkáltatók vonzó jövedelmet adnak és további fejlődési, képzési lehetőségeket biztosítanak.

Sokan ezeket a képzéseket is a Training360 szervezésében bonyolítják le. Ideális esetben már akár a képzés megkezdése után 2 hónappal munkába tud állni a résztvevő és innentől kezdve fizetést is kaphat, miközben a képzése mellett a betanítása is már az új munkahelyén zajlik.

A jelentkezők kiválasztása többlépcsős: felmérik a logikus és analitikus gondolkodást, együttműködést, problémamegoldást és az algoritmizáló készségeket, valamint a középfokú angol nyelvtudást. Az alkalmazás üzemeltetői képzéshez német nyelvtudás (nyelvvizsga nem feltétel) is szükséges, a végzett résztvevők pedig hazánk vezető informatikai vállalatainál, például az IT Services Hungary kötelékében kezdhetik el új karrierjüket.

A felvételi folyamata iránt érdeklődőknek érdemes részt venniük a Training360 Nyílt napján, amelyet 2018. augusztus 29-én, 17 órai kezdettel tartanak a budapesti képzési központban. E modern munkakörnyezetben készítik fel a jövőbeni résztvevőket a mai munkahelyi feladatokat pontosan szimuláló egyéni és a csoportmunkákkal.

A novemberben induló, egész napos képzésekre a jelentkezési határidő 2018. szeptember 16.