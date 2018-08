Ismét újdonságokat hozott a cégtörvény módosítása

Több változást hozott a cégtörvény ismételt megújítása. A változások egy része érinti az ügyvezetők, igazgatósági tagok, vezérigazgatók képviseleti jogának körét, valamint a vezető tisztségviselői jogviszony megszűnésének körülményeit is.

A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a képviselet módját, amely ezidáig önálló vagy együttes lehetett. Ezt kiegészítve, 2018. július 1-től jött egy harmadik kategória, a vezető tisztségviselői tisztség képviseleti jog nélküli gyakorlásának módja - nyilatkozta Pintér Attila, a Pintér Attila Ügyvédi Iroda alapítója a Piacésprofit.hu-nak.

Korábbi szabályozás szerint nem kellett és nem is lehetett azon ügyvezetésre jogosult személyeket feltüntetni a cégjegyzékben, akik bár a belső döntéshozatali folyamatokban részt vettek, de a céget nem voltak jogosultak kifelé képviselni. A jogszabálymódosítás eredményeként az adott személy vezető tisztségviselői státusza mellett a továbbiakban meg kell jelölni a képviseleti jog jellegét (együttes vagy önálló), vagy annak hiányát is.

Azaz a továbbiakban fel kell tüntetni a Cégjegyzékben, ha olyan vezető tisztségviselő kerül kinevezésre, aki ugyan a döntésekben részt vesz, de képviseleti joga nincsen.

Az új szabályozás értelmében a vezető tisztségviselőnek már nem kell képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkeznie, hanem képviseleti jogot nem gyakorolva is eljárhat. Vagyis részt vehet és döntéseket hozhat a cég belső ügyeiben, vagy irányíhatja is azt, de a cég cégjegyzésére nem lesz jogosult, azaz például nem írhat alá szerződéseket. Ez azzal az újdonsággal jár, hogy a szerződő feleknek a szerződéskötést megelőzően célszerű leellenőrizni a Cégjegyzékben, hogy az aláíró vezető tisztségviselő valóban rendelkezik-e képviseleti joggal is, ellenkező esetben az aláírás nem fogja kiváltani a kívánt joghatást.

Egy másik változás egy régi problémát orvosol. Eddig, ha lemondott az ügyvezető, a vezető tisztségviselői megbízatása a lemondással megszűnt, kivéve, ha a társaság működőképessége érdekében azt meg kellett hosszabbítani az új vezető tisztségviselő megválasztásáig. Az ügyvezető törlése azonban csak késve történt meg. A változás ezt úgy orvosolja, hogy ha az ügyvezetői megbízatás megszűnésének cégbírósághoz történő bejelentésére nem kerül sor és a cégnek nincs másik vezető tisztségviselője, akkor

a lemondott ügyvezető a cég tagjaitól is kérheti, hogy gondoskodjanak a jogviszonya megszűnésének cégbírósághoz történő bejelentéséről. Ellenkező esetben a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárás kérhető a cég törvényes működésének kikényszerítése érdekében. Ezzel a lemondott ügyvezető is gyorsabban szabadul a korábbi tisztségével kapcsolatos terhektől.

