Akkor is védje a céges levelezést, ha nem hisz benne

Nincs tökéletes védelem, mert ha valaki nagyon beleássa magát és szakmailag ért is hozzá, akkor gyakorlatilag bármilyen rendszerben találhat gyenge pontokat. Ez még a titkosítási megoldásokra is igaz. Ennek ellenére érdemes áldozni rá, hiszen már az is kedvét szegheti a bűnözőknek, ha egy információhoz csak túlságosan nagy erőfeszítés árán férhetnek hozzá. A céges levelezés megfigyelése ellen például választhatunk valamilyen titkosító eszközt.

A New York-i székhelyű Criptext abból próbál üzleti csinálni, hogy megbízható titkosítást kínál a felhasználók adataihoz. Maga a cég 2014-ben alakult, és kezdetben a Gmailhez fejlesztett titkosító kiegészítőt. Az akkori koncepciót fejlesztették tovább önálló szolgáltatássá - írja a Piacésprofit.hu.

A szakértők szerint a legbiztosabb védelemnek az számít, ha a titkosító kulcs a felhasználónál van, mert így még a szolgáltató, vagy külső fél a szolgáltató oldaláról sem tud belenézni az adatfolyamba. A Lavabit, a Wickr, a Silent Circle, de a WhatsApp is ezt a módszert használja.

A Criptext is végponti titkosítást használ, egy sor nyílt forráskódú elem és a Signal Protocol lehetőségeinek felhasználásával, így a rajta átküldött e-maileket csak a feladó és a címzett olvashatja el, a kulcsok kizárólag a feladó és a címzett eszközén találhatók meg.

A Criptext nem tárolja az e-maileket a kiszolgálókon, így azok kizárólag a címzett és a feladó fizikai gépén tárolódnak. Ez persze más hasonló szolgáltatónál is általános, ezért a Criptextnél elérhető olyan plusz szolgáltatás is, mint az e-mailek valós idejű nyomon követése, melyből a feladó értesül arról, hogy a címzett mikor nyitotta meg a levelet, de az is kiderül a segítségével, ha a levél elakadt.

A Cryptext Androidra, iOS-re (iPhone) és Mac-re egyaránt elérhető már, igaz csak béta változatban egyelőre. A Windows-os és Linux-os verzión azonban még dolgozik a cég, az ígéret szerint azonban hamarosan ezek is elérhetők lesznek.

Cikkünk a Piacésprofit.hu írása alapján készült.