Miben közös az okospénztárca és az okos virágcserép?

Ingyenes képzési lehetőséget kínál középiskolásoknak a United Way Magyarország „Vedd a kezedbe a jövődet!" programja. A mai igényeknek megfelelő, munkaerőpiacon keresett tudást ún. vállalkozói klubokban szerezhetik meg a jelentkező diákok úgy, hogy mentorok segítségével dolgoznak saját projektjeiken. A kis létszámú, hatékony csapatokat két témakör köré szervezik: „A jövő társadalmi innovátorai" és „OkosVilág – A dolgok internete".

A United Way Magyarország olyan lehetőséget kínál a diákoknak, amely túlmutat a megszokott középiskolai tananyagon. A két, jövőbe tekintő témakörben a résztvevők saját ötleteiket fejlesztik a gyakorlatban is megvalósíthatóvá. A több mint 4 hónapon át tartó közös munkában szakmai mentorok segítségével jutnak el az ötlettől a komoly üzleti tervig. Megismerik és megtanulják alkalmazni a „Design Thinking" módszert, korszerű vállalkozásokat látogatnak meg, és fejlesztik mindazokat a készségeket, amelyek a korszerű projekt-építéshez szükségesek.

A programban való részvétel ingyenes.

Az előző, tavaszi kurzusban olyan ötletek kidolgozását segítette a képzés, mint például az ujjlenyomat-olvasóval ellátott okospénztárca, a beltéri falmászást forradalmasító LED-es alkalmazás, okos virágcserép, vagy élő-videós albérlet kereső portál.

Néhány részlet az idei őszi-téli kurzus két témaköréről.

A jövő társadalmi innovátorai

A társadalmi vállalkozások olyan európai szinten is újszerű megoldásokat nyújtanak különféle társadalmi problémákra, amelyek a segítő szándékot fenntartható módon ötvözik a vállalkozói szemlélettel. A társadalmi vállalkozók az üzleti fókusz mellett küldetéssel rendelkeznek, kreatívak, és folyton képesek a megújulásra. A projektek társadalmilag is hasznosak, de profitlehetőséget is nyújtanak a vállalkozásoknak.

OkosVilág, avagy a Dolgok Internete (IoT)

A dolgok internete jelenleg a gazdasági növekedés egyik motorja, segítségével kényelmesebbé tehetjük az életünket, és megoldásokat találhatunk a bolygónkat érintő nagy problémákra is. A városok, vállalatok, gazdaságok és kormányok egyaránt egyre több IoT alapú szolgáltatást tesznek elérhetővé. Ebben a klubban a diákok fejlődését a vezető szakértők mellett designerek is segítik. Lehetséges témák: klímaváltozás; digitális technológiák az egészségügyben és gyógyászatban; okos autó, okos karkötő, okos lakás, okos város.

A vállalkozói klubok 2018. október elejétől 2019. január végéig tartanak. A program során a diákok hetente egyszer találkoznak a mentorokkal, közösen megbeszélt időpontban. A klub-foglalkozások 2018. október 6-7-én, a startup hétvége keretében kezdődnek. A program február elején, a nagyközönség előtt bemutatandó prezentációkkal zárul.

A programra 2018. szeptember 9-ig lehet jelentkezni. Részletes információk és a letölthető jelentkezési lap itt találhatók. A résztvevő diákok tapasztalatairól szóló videó itt tekinthető meg.