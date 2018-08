Így gondozza a tehetségét

Akkor érdemes egy vállalatnál tehetséggondozási programot kialakítani, ha a cégvezetés részletes és kidolgozott tervvel rendelkezik a program kialakításáról, végrehajtásáról és céljairól. És az sem árt, ha a belső kommunikációra is figyel a cég – mutat rá a Piac és Profit.

Bárki lehet tehetség, de nem kell feltétlenül mindenkit beemelni egy tehetséggondozó programba. A cégnek mindenképpen végig kell gondolnia, mi a célja a tehetségek felkarolásával. Ha bizonyos posztokon már eleve tehetséges alkalmazottak dolgoznak, felesleges oda még újabb erőforrást csoportosítani, főleg ha más területeken hiányzik a hatékony munkaerő. A társaságnak célszerű végiggondolnia, mit nyer a tehetség felkarolásával.

Célszerű egy középtávú megállapodást kötni a tehetséggel, amelynek keretében rögzítik, hogy ki mit vár el és tesz meg a program keretében. Ez azért szükséges, mert így mind a cég, mind a tehetség láthatja a megállapodás előnyeit, és az ígérvényeket számon is kérheti a másik félen. Ha a program véget ér, a tapasztalatok alapján a megállapodást meg lehet újítani, de a cég választhat akár más tehetséget is, illetve a korábbi felkarolt mentorrá is válhat.

Bár logikusnak tűnhet, hogy a cég megfogja valahogy a hozzá vetődött ifjú zsenit, nem biztos, hogy valójában ez az érdeke. A társaság működése szempontjából legjobb választásra kell törekedni, így ha a középvezetés megerősítése a legégetőbb feladat, felesleges az egyébként jól működő részlegeket bolygatni. Ennek fényében az ifjú zsenit lehet, hogy jobb elengedni.

Ha kész a program, azt megfelelően kell kommunikálni. El kell kerülni, hogy a tehetség csak egy matricát kapjon, majd akár a kollégák megjegyzéseinek céltáblája legyen. Világosan meg kell teremteni a program kereteit, s minden munkatárs számára egyértelművé kell tenni, hogy a tehetségnek milyen feladatai és kötelezettségei vannak – illetve mi az, ami nem változik.

A cég számára nyilvánvalóan az a fontos, hogy a tehetsége jól körülhatárolt keretek között pluszt nyújtson.

Vagyis a program résztvevőjének bizonyosan megnő majd a feladatköre. Ezt azonban érdemes előre meghatározni, hogy a tehetségprogram ne fulladjon egyszerű pluszmunka kiosztásába. A program keretében úgy kell meghatározni a pluszfeladatokat, hogy a megállapodás lejártakor a tehetség lássa a befektetett munka eredményét.