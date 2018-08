Hogyan szüneteltethető az egyéni vállalkozás passzív alkalmazottal?

Szüneteltetheti-e a tevékenységét az egyéni vállalkozó, ha nem végez tevékenységet, és a munkát végző alkalmazottja gyeden van? Az Adózóna.hu körbejárta a kérdést.

A kérdéses egyéni vállalkozónak egy alkalmazottja van, aki gyedet kap. Az egyéni vállalkozó nem végez tevékenységet, csak az alkalmazottja dolgozott, amíg nem ment el szülni, azóta a gyed mellett szintén nem végez tevékenységet.

Az adóhivatal egy korábbi tájékoztatásában úgy foglalt állást, hogy az egyéni vállalkozó nem szüneteltetheti a tevékenységét, ha aktív állományú alkalmazottja van - írja Dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítás szakértő az Adózóna.hu-n.

A fentiek alapján az egyéni vállalkozó csak akkor szüneteltetheti a tevékenységét, ha az alkalmazottja nem aktív, amibe a gyed melletti tevékenység sem érthető bele. A gyed mellett szóba jöhet még a fizetés nélküli szabadság is, ezekben az esetekben tehát az egyéni vállalkozó szüneteltetheti a tevékenységét. Az alkalmazottal kapcsolatos bevallási kötelezettséget ugyanakkor a passzív állományban lévő dolgozóról is teljesíteni kell, tehát a szüneteltetés időszakában is .

Az NY jelű nyomtatvány nem alkalmazható, amennyiben az adózónak az adott bevallási időszakban ugyan nem keletkezik adókötelezettsége, de a biztosítási jogviszonyára vonatkozó adatokat be kell írni a bevallásba. Ilyen lehet a gyeden lévő munkavállaló esete is.

Dr. Radics Zsuzsanna állásfoglalása szerint a 08-as havi bevallásokat nullásan kell benyújtani, amit azonban egy tevékenységét szüneteltető vállalkozás nem tehet meg. Ezért végső következtetésként a társadalombiztosítási szakértő nem javasolja a vállalkozás szüneteltetését a fenti esetben.

Írásunk az Adózóna.hu cikke alapján készült.