Ha karriert váltana, így csinálja!

Előfordulhat, hogy megunjuk, amilyen szakmát korábban választottunk, vagy vonzóbb lesz egy új. Komoly dilemma a váltás, hiszen ott kell hagyni az ismereteink és tapasztalataink jelentős részét, a kapcsolatrendszerüket sem fogjuk tudni használni, és idősebb korban más érzés az elejéről kezdeni valamit. A Forbes most összeszedte, mivel csillapíthatjuk a kellemetlen hatásokat.

Minden ilyen döntésnek az a rákfenéje, hogy elölről kell kezdeni, amit az ember nem vállal fel szívesen. El kell adnunk magunkat egy új cégnél, meggyőzőnek kell lennünk, ugyanakkor nincs is tapasztalatunk az új, másik iparágról. Íme a Forbes tanácsai a karrierváltáshoz.

Változtass a szakmai történeteden

Nem kell lehazudni a csillagokat, de a sikeres karrierváltás érdekében érdemes kicsit áramvonalasítani a sztorit. A cél az, hogy a HR-es úgy érezze az összkép alapján, hogy ránk van szüksége. Nem kell dicsekedni, a lényeg az, hogy kiemeljük azokat az erősségeinket, amelyeket az új munkáltatónk is vonzónak találhat.

Azonosítsd be a „továbbvihető" készségeket

Az „áramvonalasítás" érdekében persze azt is tudni kell, melyek is azok a készségek, amelyekre szükség lesz az új iparágban. Ezek nem is feltétlenül az új iparághoz kötődnek, sokkal inkább ahhoz fontosak, hogy az új képességeket elsajátítsuk.

Ezekről van szó: kritikus gondolkodás, kommunikációs készségek, csapatmunka, vezetői készségek, multitasking.

Kerekedj felül az imposztor-szindrómán

A fentiek mellé kell még valami a sikerhez: mentálisan is felkészülten kell megérkezni az új állásba, tehát magabiztosan kell váltani és el kell hinni magunkról, hogy képesek vagyunk az új munkára. Az imposztor-szindrómát akkor érzi az ember, amikor kilép a komfortzónájából, és valami újba kezd. De ez legyőzhető.

Legyen egy ütemterved

Nem egyedül váltunk iparágat, emberek százai teszik naponta. Érdemes felkészülni a váltás előtt, egy olyan (volt) kolléga vagy barát, családtag tapasztalatai alapján, aki már átment egy iparág-váltáson. A Linkedin is segíthet abban, hogy olyan területen dolgozókat találjunk, ahová vágyunk, akik ugyanakkor a mi szakmánkból érkeztek. A közösségi oldalon a „job description" szekció segíthet ebben. Ez ráadásul még motívál is, hiszen láthatjuk, hogy másoknak sikerült ugyanaz, amire elszántuk magunkat.

