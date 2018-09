Új szolgáltatás terjed az ingatlanpiacon

Új szolgáltatás jelent meg az ingatlanpiacon: cégek szakosodtak arra, hogy a befektetési céllal megvásárolt, albérletként kiadott lakásokban levegyék a tulajdonos válláról a terheket, és jellemzően a bérleti díj 10 százalékáért mindenféle ügyintézést elvállaljanak. Erre az új szolgáltatásfajtára a minőségi kínálat, a megemelkedett bérleti díjak és a szemléletváltozás teremtett keresletet.

Profi ingatlankezelő cégeket hívott életre és a piacra az albérleti szektor. A befektetési céllal vásárlók képesek és hajlandók is megfizetni az őket tehermentesítő szolgáltatásokat. A bérlőkkel és a bérleménnyel kapcsolatos mindenféle ügyintézést egyre több vállalkozás kínál, és egyre több bérbeadó igényli is, jellemzően a bérleti díj 10 százalékát kitevő havi díjért - írja a Vg.hu.

A befektetési céllal ingatlant vásárlók a magasabb bérleti díj elérése érdekében hajlandóak költeni a felújításra, kiváltképp, ha külföldieknek szeretné kiadni a lakást a tulajdonos, akár hosszabb távra, akár rövid időre, az Airbnb-n keresztül. A külföldieket ugyanis az igényesen felújított, szépen berendezett, modern gépekkel felszerelt lakások érdeklik.

Az albérletek díjai - az ingatlanárakkal párhuzamosan - nagyot emelkedtek, de a magasabb díjak

új igényeket is szültek a bérlők részéről, akik egyre inkább elvárják a szolgáltatói szemléletű bérbeadást, a lakással kapcsolatban felmerülő problémák azonnali kezelését a bérbeadó részéről, akár hétvégén is.

A sokszor apró-cseprő ügyek, a folyamatos rendelkezésre állás és a gyors ügyintézés igénye azonban gondot okoz a lakástulajdonosoknak, hiszen jelentős időterheléssel járhatnak, vagy akár egy hétvégi kikapcsolódásból is kiugraszthatják őket. Azokról nem is szólva, akiknek több bérbe adott ingatlanjuk is van, vagy távol, esetleg külföldön élnek.

Ez a szemlélet hívta életre azokat a cégeket, amelyek átvállalják az ügyes-bajos dolgok intézését az ingatlanok tulajdonosairól, jellemzően a bérleti díj 10 százalékáért. Köztük még olyanok is akadnak, akik anyagi felelősséget is vállalnak.

