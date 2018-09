Hogyan lesz a céges honlap ötletéből valóság?

A szakember szerint gondosan oda kell figyelni a tervezésre, mert azon alapul majd a honlapunk. Más kell egy bloghoz, mint egy webáruházhoz, más kell egy cikkekkel folyamatosan frissülő oldalhoz, mint egy bemutató weblaphoz. Ha már tudjuk, mit szeretnénk, jöhet a megvalósítás!

Először is, a legfontosabb, hogy körülírjuk, mit is szeretnénk. Készíthetünk blogot, hobbi honlapot vagy éppen üzletit, de akár webáruházat is. Fontos kijelölni azt is, hogy mi legyen a weboldalunk célja: blog, bemutató vagy eladás.

A tartalmat, a felépítést, de még a webtárhelyet is eltérően kell megtervezni ugyanis ettől függően.

Következő lépésként fontos azzal is tisztában lenni, hogy mi szükséges a weboldal elindításához.

Ha eldöntöttük, hogy belevágunk, akkor először is, domaint kell igényelni, vagyis azt a webcímet, amely alapján a látogatók majd megtalálnak minket. Triviális, hogy a kiválasztott név nem lehet foglalt, de arra is érdemes odafigyelni, hogy milyen végződéssel (pl. .hu vagy .com vagy .eu, stb.) igényeljük, ahogy arra is, hogy rövid név legyen, speciális karakterek nélküli és utaljon a honlapunk témájára. Célszerű ékezetmentes nevet kitalálni, vagy ha ékezetest szeretnénk mégis, akkor a domain ékezetes verzióját is célszerű igényelni.

A domain mellett a webtárhely szolgáltatóról is dönteni kell, aki tárolja majd a honlapunk fájljait és fogadja a látogatókat a szerverén. Ezt általában együtt lehet kiválasztani a domain névvel együtt.

Amikor mindez megvan, akkor elkezdődhet a honlap felépítése.

Ez állhat egy teljesen egyedi honlapból, melyet szakemberekkel állítunk össze, köztük webdesignerrel, programozóval, esetleg szövegíróval is. Ez drágább megoldás ugyan, de sok időt és energiát megspórolunk vele, nem utolsó sorban profi weboldalunk lesz, ami sokat számít a vásárlók szemében.

De megoldás lehet az is, ha valamilyen sablon alapján (pl. az ingyenes WordPress) döntünk a weboldal létrehozása mellett, illetve léteznek ingyenes weboldal sablonok például a Google szolgáltatónál is (sites.google.com). Utóbbi például tökéletes egy bloghoz, de nem járható út egy webáruház esetén. Persze webáruházra is léteznek sablonok, köztük ingyenesek és magyar nyelvűek is, a keresőben könnyedén találhatunk ilyet is.

Végül van még egy fontos szabály, amely már a weblap létrejötte utánra vonatkozik. Ez pedig az, hogy nem állhatunk meg, ha elkészült a tervünk. Egy weblapnak pont az a lényege, hogy folyamatosan frissül, új tartalmak jelennek meg rajta. Érdemes mérni a látogatók adatait is, az analytics.google.com például egy professzionális, mégis ingyenes statisztikát biztosít, és ugyanilyen fontos a honlap rendszeres karbantartása is, hiszen ettől lesz hiteles egy honlap.

Ha jól csináljuk, a munkánk gyümölcse visszahozza az összes belefektetett időt, pénzt és energiát.

Cikkünk Csapó Gergely, a Rackhost Zrt. alapítója és vezérigazgatójának a Piacésprofit.hu-n megjelent írása alapján készült.