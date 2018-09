Applikációk kütyümániás gazdáknak

Naponta ezerszám születnek hasznos és kevésbé hasznos applikációk okostelefonokra és tabletekre. Nemcsak futóalkalmazás, térkép vagy menetrend készül ám, akár egy komplett agrárgazdaság működésének nyomon követése is megoldható egyetlen app segítségével. A Syngenta blog sorba is vette ezeket.

A Farm at Hands alkalmazás valóban azt kínálja, hogy fél kézből lehessen irányítani a gazdaságot. Az applikáció segítséget nyújt abban, hogy a tennivalók nyilvántartása és ütemezése nyomon követhető és pontos legyen. A közösségi platformon pedig a felhasználók is véleményezhetik az alkalmazást, a gazdálkodók maguk is alakíthatják annak funkcióit.

Az app a szolgáltatások széles tárházát nyújtja a vetéstől a betakarításig, sőt az értékesítésig. Nyilvántartja a földeken végzett valamennyi műveletet (a vetéstől a permetezésen és öntözésen keresztül egészen a betakarításig); a raktár-, szerződés- és szállítás-nyilvántartás funkció a magtártól a vásárlóig nyomon követi a termények útját. Emellett figyelhető és naplózható a gazdaságban használt berendezések alkatrészellátása és –karbantartása is.

Az adatok megoszthatók, vagyis a munkatársak számára is átlátható a gazdaság működése.

Az Optimizer nem ennyire univerzális, de a kinyerhető információ aranyat ér. Az app a talaj- és időjárási adatok alapján segít megbecsülni a műtrágya- és öntözési igényt, az e műveletek elvégzéséhez optimális időpontot, sőt várható költségeket is társít.

Ezt célszerű valamilyen időjárás-előrejelző alkalmazással kombinálni, ezek közül Magyarországon az Időkép appja az egyik legprofibb, akár kis területre is pontos előrejelzést képes adni a várható csapadékról, szélről és hőmérsékletről.

Az iCropTrak hatékonyan segíti a termelési folyamat során szükségessé váló adatgyűjtést, adatküldést és adatelemzést. A bevitt adatokat nemcsak tárolja, hanem tetszőleges formában exportálja is az analízist végző laborokba, ahonnan az elemzés eredményét azonnal kézhez is kapja a felhasználó. Már ha az adott labor alkalmas erre és partner az innovációban.

Az app lehetővé teszi, hogy a felhasználó adminisztrációs felületen különféle szabályokat, határértékeket állítson be, amelyeket ezután az applikáció folyamatosan összevet a rendszerbe felvitt megfigyelési adatokkal. Az elemzés alapján az iCropTrak figyelmeztet, ha esedékessé válik valamilyen művelet, riasztást küld, ha a talaj nedvességtartalma az előzőleg beállított kritikus szint alá csökken, és javaslatot tesz a szükséges művelet elvégzésére, így az öntözésre vagy akár a trágyázásra is.

A Planimeter földmérésre használható alkalmazás.

A mobilos helymeghatározás segítségével akár úgy is megmérhető egy adott földterület, hogy a gazdálkodó csak körbesétálja – hasonlók azok az appok, amelyek egy lakás alaprajzát készítik el pusztán az által, hogy bejárja az érdeklődő az ingatlant. Csak ez nagyobb léptékű. Lehetőség van objektumok megjelölésére a térképen, hosszúság-, kerület- és területmérésre. Az app metrikus mértékegységet is használ.