Az Ipar 4.0 válasz lehet a hazai generációváltás kihívásaira

A digitalizáció nem csak a munkaerőhiány pótlása miatt, hanem a versenyképesség javításához is elengedhetetlen a hazai kis- és középvállalatok számára. Ehhez az állam is segíti őket az Ipar 4.0 mintagyárak programmal.

Sok helyről halljuk mostanában, éppúgy politikusok szavaiból, mint kutatási eredményekből, hogy a magyar vállalkozások le vannak maradva a digitalizáció terén az Európai Unióban.

Az Ipar 4.0 program keretében a feldolgozóiparban működő cégek megismerhetik a mintagyáraknál működő legújabb módszereket, technológiákat, és arról is információhoz juthatnak, hogyan alkalmazhatják mindezt saját cégükben. A társasághoz rendelt tanácsadó is segíti a vállalkozás fejlődését, a tanácsok mellett komplett beruházási és projekttervhez is hozzájuthatnak ingyenesen.

2018. október 15. és 26. között nyolc megyeszékhelyen workshopon is megismerkedhetnek az érdeklődők az Ipar 4.0-s programmal és technológiával.

A digitalizáció egyben segítheti a cégutódlást is, hiszen egy korszerű technológiával és struktúrával működő vállalkozás sokkal nagyobb piaci potenciállal rendelkezik, ami jó alapot nyújthat új tervek megvalósításához, a cégérték növeléséhez, és hosszú távon szavatolja a vállalat versenyképességét. Ez pedig nyilvánvalóan segítheti a könnyebb utódlást.

A nagyvállalatok zöme már rendelkezik Ipar 4.0-s megoldásokkal, a zömében kis- és középvállalkozásokból álló beszállítói kör azonban még jelentős lemaradásban van. Az Ipar 4.0-s eszközök alkalmazása legalább 20-40 százalékos termelékenységjavulást hozhat az adatok elemzésén alapuló optimalizálási folyamatok eredményeként. Ezek összessége indokolja azt, hogy a hazai kkv-k is minél hamarabb éljenek a digitalizáció adta lehetőségekkel.

