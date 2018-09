Nem kitartóak a cégek a távmunkában

A házimunka-bumm után csökkent a cégek lelkesedése, és sok cég egy éven belül visszavonta az otthoni munkavégzés lehetőségét. Ez valószínűleg azért történt, mert nem ismerték a távmunka bevezetésének alaplépéseit, kihagytak lépéseket, vagy nem tartották szem előtt a távmunka bevezetésének célját.

63 százalékkal kevesebb a betegszabadság azoknál a cégeknél, ahol a dolgozók 2-3 napot távmunkában is dolgoznak. A távmunkához azonban más pozitív változás is kötődik, ennek ellenére nincs még elég presztízse ennek a foglalkoztatási formának ma Magyarországon.

Hiába szeretne háromból két munkavállaló rugalmasan dolgozni, a közösségi médiában és a különféle állásportálokon még mindig kisszámú távmunkás álláshirdetés jelenik meg, ezek némelyike is kétes. Ennek egyik oka lehet, hogy a cégek nem rendelkeznek kidolgozott távmunka politikával és problémásnak ítélik a munkavégzés átláthatóságát.

Pedig a távmunka költséghatékony, a rugalmas foglalkoztatással kisebb ökológiai lábnyom alakul ki, a munkavállaló pedig egészségesebb munka/magánélet egyensúlyt tud tartani, amely egészségesebb életmóddal, és a munkáltató iránt érzett nagyobb lojalitással jár, mindezek eredményeképpen javul a munkavégzés hatékonysága.

A távmunkát mindig munkaszerződésben kell rögzíteni, melynek két kötelező tartalmi eleme a munkakör megnevezése és az alapbér megjelölése. A munkáltatónak emellett tájékoztatást kell nyújtania az ellenőrzés módjáról, és a munkaeszköz, pl. laptop használatának korlátozásáról. A diszkrimináció tilalma kapcsán nem lehet különbséget tenni azonos munkakörben dolgozók között az alapján, hogy távmunkában vagy az irodában dolgoznak-e, és különösen nem jelenhet meg ez a különbség a fizetésben, amivel nem a jelenlétet honoráljuk, hanem a munkavégzést. A távmunka nem jutalom, vagy nem alacsonyabb rendű munkavégzés, ezért minden tájékoztatást ugyanúgy meg kell adni a távmunkában dolgozóknak is, mint az irodában dolgozóknak.

A munkavédelmi szabályok is speciálisak a távmunkában. A szerződésben érdemes kitérni arra is, mi pontosan a munkavégzés helye (ez lehet akár a lakás egy kijelölt sarka is), mert ez segítséget nyújthat például egy munkabaleset megítélésénél.

