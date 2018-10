Kritikus ponton van baj a cégek digitális átalakulásával

A vállalati IT szervezetek túlnyomó többsége jelenleg nem képes arra, hogy a digitalizáció motorjává váljon. Ezt mutatta ki az IFUA Horváth & Partners nemzetközi vezetési tanácsadó cég német nyelvterületen végzett felmérése.

A Németországban, Ausztriában és Svájcban megkérdezett 190 vállalati döntéshozó 96 százaléka arra számít, hogy az IT szervezet jelentősége nagyon megnő az elkövetkező három évben. Pillanatnyilag azonban a válaszolók 77 százaléka szerint náluk az IT pusztán technikai feladatokat lát el.

A döntéshozók azt várják az IT-szervezettől, hogy 2-3 éven belül a többi szakterület üzleti partnerévé váljon. „Ehhez a vállalati IT szakembereknek át kellene látniuk az üzleti folyamatokat, össze kellene hangolniuk a vállalat minden informatikai tevékenységét" – ismerteti a követelményeket Tanács Zoltán, az IFUA Horváth & Partners partnere, az informatikai tanácsadási terület magyarországi vezetője.

Az IT-szervezetnek proaktív módon kellene segíteni a társosztályokat az üzleti folyamataikkal kapcsolatban, felkutatva azt, hogy milyen innovatív technológiákkal lehetne azokat támogatni. Ez a meglévő kompetenciákkal többnyire nem lehetséges, az IT területeknek erősíteniük kell az új, digitális kompetenciáikat.

A technológia gyors fejlődése és a szakemberhiány miatt ugyan nem lehet mindent belül felépíteni, de ha az IT erős szállítómenedzsment képességgel rendelkezik, akkor a szükséges külső szakértőket mindig hatékonyan az üzlet szolgálatába tudja állítani.

A digitális átalakítás megkívánná, hogy az IT ügyfélbarát szolgáltató szervezetté váljon, de a felmérés kimutatta, hogy jelenleg ez csak minden tizedik cégnél van így. Ugyanilyen arányban mondták a vállalatvezetők, hogy náluk az IT képes rugalmasan reagálni a különböző szakterületek igényeire.

Mindössze a vállalatok 6 százalékánál fordul elő, hogy az IT proaktív módon dolgoz ki innovációkat a többi szakterületnek. Így nem meglepő, hogy német nyelvterületen a vállalatok 61 százalékánál a különböző szakterületek is fejlesztenek informatikai megoldásokat a maguk számára.

Magyarországi ügyfeleinknél is egyre gyakrabban azt tapasztaljuk, hogy az üzlet képtelen bevárni az IT-t és igyekszik maga választ találni a fejlesztési igényeire – ismerteti az itthoni helyzetet Tanács Zoltán.

Így épülnek fel az „árnyék IT" megoldások, így nő egyre a felhő használata, sokszor a vállalati IT tudta nélkül.

Az ügyviteli és üzemviteli informatika (IT – OT vagy Process IT) kapcsolata, együttműködése vagy éppen szétválasztása a mostani IT vezetők számára az egyik legnagyobb kihívást jelentő kérdés. „A CIO-k előtt két út áll. Az egyik az, hogy „előremenekülnek", és egyfajta Chief Digital Officerként (CDO) vagy a CDO technológiai szakértőjeként a teljes vállalati digitalizáció hajtóerejévé válnak, és egészséges feladatmegosztást alakítanak ki az ügyviteli és az üzemviteli IT között. A másik az, hogy egyre inkább jelentőségüket vesztik, mert még jobban elszakadnak a digitális natívok által vezérelt üzlettől és hagyományos üzemeltetési feladataik nagy részét profi külső szolgáltatók veszik át" – figyelmeztet az IFUA Horváth & Partners szakembere.