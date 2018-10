Kitalálná, hogy melyik most a legkeresettebb szakma?

A legnagyobb kereslet informatikusokra van, alig megelőzve a villamosmérnököket és gépészmérnöki végzettséggel rendelkezőket.

Október 10-én, szerdán nyílik meg Magyarország legnagyobb múltú állásbörzéje, amely két napon át több ezer hazai és külföldi álláslehetőséget, valamint szakmai gyakorlati lehetőséget kínál egy helyen. Pályakezdőknek 106, tapasztalattal rendelkező munkavállalóknak 101, míg hallgatóknak 81 kiállító kínál nyitott pozíciókat.

Az előzetes felmérés szerint a 140 résztvevő cég legnagyobb számban (78) informatikusokat, villamosmérnököket (74) és gépészmérnököket (66) keres, de más végzettséggel rendelkezőknek is bőven van miből válogatniuk.

51-51 cég kínál pozíciókat közgazdasági és pénzügyi területen. Műszaki menedzsert 49 vállalat keres, mechatronikai végzettséggel 51 cég ajánlatai közül lehet válogatni. Logisztikai, közlekedésmérnöki és vegyészmérnöki végzettségűeknek 37-25-19 cég kínál állást. Az építő- és építészmérnökök pedig 21-18 munkáltató ajánlatai közül válogathatnak. A kevésbé keresett bölcsész, természettudományi és jogi végzettségűeknek is több, mint 15 cég hirdetett meg nyitott pozíciókat. 31 kiállítónk pedig olyan pozíciókat is hirdetett, melyek betöltéséhez nem szükséges szakképzettség" – mondta Kiss Gergő, a Műegyetemi Állásbörze szervezője, aki hozzátette: a munkaadók sokszínűségét jellemzi, hogy foglalkoztatottságuk 3 és 37 ezer fő közt mozog. A vállalatoknál foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya pedig szektortól függően 7–100 százalék közötti, átlagosan 62,8 százalék.

A sikeres álláskereséshez nélkülözhetetlen felkészülést ingyenes tanácsadásokkal és előadásokkal segítik a helyszínen. Az esemény ingyenes és nyitott bárki számára, aki aktívan állást, gyakornoki pozíciót keres, vagy aki csupán tájékozódni szeretne a munkáltatók igényeiről és a könnyebb elhelyezkedés feltételeiről.

A legtöbb állásajánlat online is elérhető a www.allasborze.bme.hu oldalon, így már a rendezvény előtt érdemes böngészni a kiállítók által kínált pozíciók között, hogy céltudatosan lehessen felkeresni minél több, számunkra releváns lehetőséget kínáló standot.

„Előzetesen célszerű rendbe rakni, frissíteni az önéletrajzot és a közösségi profilokat is. CV-t a honlapra is érdemes feltölteni és célszerű a rendezvényre is elhozni pár darabot, hiszen ennek alapján tudja majd felvenni a kapcsolatot a pályázókkal a leendő munkaadó. Ezt elősegítendő a Felkészítő Szinten ingyen nyomtatunk, fénymásolunk majd önéletrajzokat 20 példányig. Más felsőoktatási intézményekből is várunk hallgatókat, és már tapasztalattal rendelkező látogatókra is számítunk" – tette hozzá a szervező.