Magyarország fejlődésének kulcsává vált a digitalizáció

Nincs mese, a jövő a digitalizációról szól. Nem csak a munkaerőhiány, de a technikai fejlődés is ebbe az irányba tolja a gazdaságot, így a digitalizáció a túlélés kulcsa lesz a jövőben. Erről tartanak konferenciát Balatonfüreden.

A gazdaság fejlődésének kulcsa, hogy a digitalizációban rejlő lehetőségeket gyorsabban, jobban és hatékonyabban használja ki Magyarország, mint a versenytársak. Ezt Schanda Tamás János, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára mondta az Infotér konferencián, Balatonfüreden. Az államtitkár szerint a kormány el szeretné érni,

2030-ra Magyarország legyen az öt legélhetőbb és legversenyképesebb ország Európában, amihez stabil gazdaság, a hatékonyság növelése és a bérek emelése szükséges. Az államtitkár ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy 2018 első fél évében 4,6 százalékos gazdasági növekedés volt, amely az unió átlagának kétszerese és 40 ezerrel több ember volt a munkaerőpiacon, mint egy évvel korábban.

A digitalizáció ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. Schanda Tamás János szólt a digitális fejlődés következtében tapasztalható hátrányos folyamatokról is, kiemelve többek közt az adatlopást, vagy az álhírek folyamatos terjesztésének lehetőségét. Egy másik hatás, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével nő az ember felelőssége, hiszen nem mindegy, hogy az ember által felügyelt gépi tanulás milyen irányban halad. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, amellett, hogy csökkenti a munkaerőhiányt, szakmákat is kiszorít.

Kara Ákos, az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára is arról beszélt a konferencián, hogy a kormány szándéka az, hogy

minden magyar ember a digitalizáció nyertese legyen. Ennek megfelelően fontos, hogy a másodpercenként 30 megabit sávszélességű internet-hozzáférés eljusson valamennyi háztartásba, amely erre igényt tart, mobil vagy vezetékes technológiával, a Szupergyors internet programnak köszönhetően, 2018 végéig. A 4G hálózatot nézve Magyarország a világ 5 legjobbja között van.

A kutatás-fejlesztés valamint az innováció területén az egész unió lemaradásban van az Egyesült Államokhoz és Japánhoz képest, de a Horizont 2020 program jó alapot adhat a felzárkózáshoz.