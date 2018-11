Már a kkv-k körében is hódít a Dolgok Internete

Az IoT, azaz a Dolgok Internete (Internet of Things) már ma is valóság a hétköznapi életünkben, köztük a kkv-k életében is. A Privátbankár.hu hozott több példát is erre.

A Dolgok internete a Wikipédia szerint olyan különböző, egyértelműen azonosítható elektronikai eszközöket jelent, amelyek képesek felismerni valamilyen lényegi információt, és azt egy internet alapú hálózaton egy másik eszközzel kommunikálni. A fogalom más szavakkal hálózatba kötött „intelligens" eszközöket takar. Tehát olyan hűtőszekrényt, amely megrendeli a kifogyott élelmiszert, vagy épp olyan füstérzékelőt, mely baj esetén felhívja a tűzoltókat és az ingatlan tulajdonost. És a sort hosszan lehetne folytatni, de most a kkv-k jönnek.

Az okoskarkötők, biometriai érzékelőkkel ellátott okosórák, a távoli kamerás felügyelet, a fűtésszabályzás vagy a beállítható redőny már ma is segít a felhasználók komfortérzetének növelésében, de a Dolgok Internete a kkv-k számára is sok lehetőséget és újdonságot hordoz magában, hiszen segítségével komfortosabb és hatékonyabb üzlet vagy kisebb költség érhető el. Amikor autókra vagy mezőgazdasági szenzorokra gondolunk, akkor ezek vívmányait a kkv-k is felhasználhatják. Az Intel előrejelzése szerint 2020-ra az IoT eszközök száma eléri majd a kétszázmilliárdot világszerte.

A Privátbankár.hu cikke az alábbi példákat hozta fel a Dolgok Internetjére, legalábbis ahol először hasíthatnak a kkv-k az IoT előnyeivel.

Kiskereskedelem – üzletek

Az intelligens szenzorok képesek a vállalkozás által igényelt információkat monitorozni. Ez lehet a vásárlók mozgása, a népszerű vagy kevésbé népszerű termékek felmérése, vagy akár az is, hogy milyen vásárlót melyik árucikk érdekel. Ez segíthet a vevők szegmentálásában és a testre szabható kedvezményrendszer kialakításában is.

Raktárak és termelés

A raktárakban, illetve már a gyártósorokon is sok hasznos adatot összegyűjthetnek az IoT szenozorok.

A mozgások elemzésével optimalizálható az egyes egységek elhelyezése, meghatározhatóak a leghatékonyabb épületen belüli útvonalak és átjárók. De segíthet abban is, hogy egy áruból vagy nyersanyagból mikor fogy ki a készlet, mely akár automatikus megrendelést is generálhat.

Üzemeltetés, működés

Az intelligens irodák alapjait a gyártásból, értékesítésből és marketingből származó adatok adják. Mindezen adatok integrálásával lehetővé válik új termékek és szolgáltatások bevezetése is. A termelésből érkező adatok feldolgozása segíthet a folyamatok optimalizálásában és az alkalmazottak képzésében is. Az ügyfelekről megszerzett adatok segítségével pedig megismerhetjük preferenciáikat, összességében pedig átalakíthatjuk termék- vagy szolgáltatási struktúránkat, a lehetőségeinknek és a vevői igényeknek megfelelő módon – így a bevételek növelhetőek, miközben költséget is megtakarítunk.

Megelőző karbantartás

A karbantartás azért fontos, mert egy kulcsfontosságú termelőeszköz vagy berendezés kiesése megakaszthatja a termelést, ami gyors bevételkiesést okoz. A megfelelő szenzorok - ahogy a gépkocsiknál vagy a számítógépekben is - még időben figyelmeztetéseket küldhetnek a közelgő bajról.

...és még sok minden más

A fenti példák a feldolgozóiparban, a logisztikában nyilván sokat jelentenek, de az egészségügyben, a mezőgazdaságban is rengeteg hasznot hozhatnak, nem is beszélve az energiamonitoringról, a flottakövetésről, a távfelügyeletről és távvezérlésről, a látogatószámlálásról vagy a termelésirányításról.

Az elérhető szenzorok és szoftverek köre egyre bővül, áruk pedig folyamatosan csökken a piacon.

