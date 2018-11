Havonta 2500 cég költözik máshová

Havonta 2500 székhelyváltozás, 10 ezer tulajdonosváltás, 1 ezer főtevékenység váltás, 700 cégnév változás és több tízezer egyéb cégadat változás alkot egy átlagos hónapot a cégvilágban. A cégbírósági cégadat változások természetes velejárói a cég életciklus változásainak. A változások összesített mennyisége mégis érdekes képet rajzol ki a hazai cégvilágról.

"Teljesen természetes, ha egy cég életpályája során kinövi irodáját, vagy új befektetők, tulajdonosok kerülnek a vállalkozáshoz. A hazai cégadat változások száma ugyanakkor már néha extrém méreteket ölt" – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.

Mintegy 530 ezer cég működik jelenleg Magyarországon, ami elég magas szám a lakosság számához viszonyítva, ugyanakkor még ehhez a magas cégszámhoz viszonyítva is azt lehet mondani, hogy rendkívül turbulensen változnak a hazai vállalkozások belülről is.

A hazai vállalkozások több mint 12 százalékánál van évente tulajdonosváltás, tehát még az egyik legmeghatározóbb cég tulajdonság is nagy frekvenciával cserélődik – emelte ki az Opten szakértője. De nemcsak a tulajdonosok cserélődnek, az aláírók is hasonló arányban változnak, tehát az adatok alapján átlagosan 7-8 évente kicserélődik a teljes hazai cégbázis menedzsmentje. Ez teendőt generál minden vállalkozás számára, hiszen partnereit, konkurenseit folyamatosan monitorozni szükséges nemcsak a stratégia alkotáshoz, de a napi ügyek intézéséhez is.

A nagy számú hazai cégbázis nem mentes az extrém példáktól sem. Szép számmal megtalálni a cégek között notórius nyughatatlanokat. 2018 első 10 hónapjában például 300 cégnél már legalább 4-szer változott a tulajdonosi szerkezet. De olyanok is bőven akadnak, akik a cégük főtevékenysége mellett nem tudják hosszú távon letenni a voksot. Még nincs vége az évnek, de már 33 cég váltott 3-nál többször főtevékenységet.