A jövőben új képességű vezetőkre lesz szükségük a cégeknek

Napjaink gazdasági környezetére jellemző az ingadozó, bizonytalan, komplex és zavaros (volatile, uncertain, complex, ambiguous), röviden VUCA-légkör. A sikeres vállalatvezető szerepköre napjainkra átalakul, kiegészül. A jövő megújuló, sikeres vállalatainak menedzsmentrendszereiben és struktúráiban megnövekszik az érett személyiségek szerepe. Csaba Zoltán, a Budapesti Metropolitan Egyetem stratégiai igazgatója véleménycikkét a Vg.hu hozta le.

A személyes, csapat- és vállalati szinten jól kialakított kapcsolatok biztosítják a belső kohéziót ahhoz, hogy agilis módon képesek legyenek a szervezetek reagálni a körülmények gyors és folytonos változásához. Ennek megfelelően, a tehetséges vezetők képzésére fókuszálva erősebb céges kultúrát építhetünk ki, amely kihozza az optimális pénzügyi eredményt a már a piacon lévő termékekből és szolgáltatásokból, mégis képes a jövőbe látni és innovációba is beruházni. Alkalmas arra, hogy akár egy érett szervezetben is (újra) megteremtse a kísérletezés iránti vágyat - írja a szakember.

Ez egy újfajta vezető képét rajzolja ki, mely a következő évtizedekben egyre inkább teret nyer majd a cégkultúrában. Csaba Zoltán szerint az előttünk álló évtizedek egyik legfontosabb kihívása a vállalatok számára e vezetők megtalálása és megtartása, amire példa, hogy a Global Leadership Forecast 2018 nevű kutatásban megkérdezett több mint 25 ezer vezető és 2500 HR-szakember válaszaiban ez a kihívás kétszer olyan gyakran jelent meg aggodalomként, mint például a fejlődő országok lassuló gazdasági növekedése vagy éppen a recesszió.

Tehetségeket kell tehát kinevelniük a vállalatoknak.

Ez rengeteg pénzbe, no és rengeteg időbe kerül. Azok a cégek már ma is pénzügyileg sikeresebbek, ahol az irányítói készségek fejlesztését már a felső vezetői szint előtt megkezdik. Ugyanígy, több mint 50 százalékkal jobb annak a cégnek a pénzügyi teljesítménye, ahol a cég vezetői rendelkeznek digitális képességekkel.

A szakember kitér arra, hogy az egyik bevált képzési megoldás lehet az agilis vezetés elsajátítása, amelynek alapvetése, hogy az igazi kérdések akkor jönnek, amikor elkezdünk dolgozni. A learning by doing szemlélet keretében a különböző szakmák képviselőinek – legyen az az ügyvezető, a marketinges, a HR-es, a saleses vagy az IT-s – meg kell tanulniuk együtt fejlődni és hatékony megoldásokat találni a felmerülő problémákra. A jövő munkahelyei ennek a szinergiának a kihasználásával lehetnek sikeresek.

Írásunk Csaba Zoltán, a Budapesti Metropolitan Egyetem stratégiai igazgatója, egyben a METU Xpert képzés vezetője véleménycikke alapján készült, mely a Vg.hu-n olvasható el.