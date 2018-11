Különleges gyakornokfelvétel indul a Telekomnál

A Magyar Telekom rendhagyó toborzási megoldással keresi új gyakornokait: a cég 24 órás kiválasztási folyamata során összesen 25 gyakornokot szerződtet, akik a cégcsoport új székházában kezdhetik el építeni karrierjüket. A jelentkezés november 14-én, délben indul és rekordidő alatt, másnap délután derül ki, kik nyertek felvételt a vállalathoz.

A Magyar Telekom november 14-én induló rendhagyó, mindössze 24 órás, többkörös kiválasztási folyamatot követően szerződteti új gyakornokait, összesen huszonöt fiatalt. A toborzás indulásáról és a jelentkezés módjáról egy weboldalon kapnak tájékoztatást az érdeklődő fiatalok. Az online jelentkezést egy digitális kompetencia-mérő játék (serious game) követ, majd videóinterjúk során kapnak bemutatkozási lehetőséget a pályázók. Akik az online köröket sikerrel teljesítették, meghívást kapnak személyes találkozóra a Telekom HR-szakértőivel.

"Ma már nincs arra szükség, hogy egy kiválasztási folyamat hetekig is elhúzódjon, mert a rendelkezésünkre álló digitális megoldások sokkal rövidebb toborzási időt is lehetővé tesznek. A 24 órás kiválasztás során azokat az innovatív eszközöket és módszereket alkalmazzuk, amelyek a Telekomnál mindennapi munkánk során is segítik a hatékony munkavégzést, így a jelentkezők testközelből is megismerhetik, milyen a Most munkahelye" - mondta el az innovatív kezdeményezésről Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom humán erőforrás vezérigazgató-helyettese.

A vállalatnál jelenleg közel 500 főiskolai és egyetemi hallgató dolgozik gyakornokként, akik a széleskörű szakmai lefedettségnek köszönhetően az IT-tól a marketingig számos területen kipróbálhatják magukat. A rugalmas munkabeosztás és a Telekom távmunka-kultúrája lehetővé teszi, hogy a jellemzően részmunkaidőben dolgozó hallgatók az órarendjükhöz igazodva végezzék munkájukat, fejlődésüket pedig a cég személyre szabott mentorprogrammal biztosítja.

A mentorok a szakmai irányítás mellett folyamatos visszajelzésekkel segítik a hallgatók szakmai és személyes fejlődését. A 24 órás kiválasztás során ezt a feladatot az egyik legismertebb hazai YouTuber, Szirmai Gergely vállalta magára, aki hasznos tippekkel látja majd el a fiatalokat a videóinterjúk készítése kapcsán.