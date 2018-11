Jövőre minden nyugdíjas munkavállalóra kiterjed majd az adókedvezmény

A nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása januártól még egyszerűbb lesz. A nyugdíjas szövetkezeti forma a nyugdíjasoknak biztosabb álláskeresést, az őket alkalmazó cégeknek pedig költségmegtakarítást és több egyszerűsítést is jelent, ezért Dolgos Attila, a Közész alelnöke nem tart a fejlődés megtorpanásától.

Nemrég írtunk az Üzletrészen arról, hogy az Opten felmérése szerint, bár berobbantak a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek az elmúlt egy évben, hiszen számuk megnégyszereződött, azonban a cégek mégsem kapkodnak a nyugdíjas munkavállalók után. Pedig jelentős adót takaríthatnának meg utánuk.

A Világgazdaság a nyugdíjasok foglalkoztatásának kedvezőbbé válásáról ír, mely 2019 januárjától lép életbe. A munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas után a munkaadónak

nem kell majd szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie, a munkavállaló nyugdíjasnak pedig nem kell majd egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékot lerónia. A nyugdíjasnak kizárólag a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell majd fizetnie. Ezek a kedvezmények eddig is elérhetőek voltak, azonban kizárólag a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetekre vonatkoztak.

Nagy kérdés, hogy ha a szűkített formájú nyugdíjas foglalkoztatással nem éltek a cégek az elmúlt másfél évben, akkor az összes nyugdíjasra kiterjedő adókedvezmény majd felkelti-e az érdeklődésüket. A lap megkérdezte Dolgos Attilát, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Közész) alelnökét, aki azonban nem tart a kiszélesített nyugdíjas kedvezmények térhódításától a nyugdíjas szövetkezetek terhére. Szerinte a vállalkozások között, bár akadnak, amelyek a kedvezőbb adózás miatt választanak nyugdíjas munkavállalókat, de nem ez hajtja a nyugdíjasok foglalkoztatását.

A szakember szerint a szövetkezeti forma rugalmasabb foglalkoztatást tesz lehetővé a nyugdíjasoknak, mint egy munkaviszony, így például az idősek rugalmasabb időbeosztás szerint is dolgozhatnak. De előnyös lehet a nyugdíjas szövetkezeti tag tulajdonosi, foglalkoztatotti és vagyonkezelői együttes jogosítványa is, vagy a közösségi alap rekreációs célú szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális juttatásai is.

A nyugdíjasok szövetkezeti foglalkoztatása ráadásul nem számít munkaviszonynak, így a költségei nem bérjellegű, hanem dologi kiadásként jelentkeznek. A Közész alelnöke szerint a szövetkezet útján való díjazás a munkaerőt kölcsönvevő cég belső előmeneteli, juttatási rendszeréhez kapcsolódik, ezért a szövetkezetekkel szerződő cégeknek ez versenyképesebb megoldás, mint az önálló munkaszerződés a nyugdíjasokkal. Nem kell bajlódni a szabadsággal, a betegállománnyal és a táppénz-hozzájárulással kapcsolatban sem.

Dolgos Attila azt is elmondta, hogy idén nyáron már 45 ezer tagja volt a 148 közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek. A regisztrált idősek ötöde, azaz kilencezer ember dolgozott, és együttvéve 1,6 milliárd forintot keresett.

Cikkünk a Vg.hu írása alapján készült.