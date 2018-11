Európa már bírságol a GDPR megsértéséért, Magyarország egyelőre kivár

A GDPR hatalmasat robbant az idei év elején a potenciálisan milliárdos nagyságrendű bírságról szóló újsághírek, fenyegetések árnyékában, aztán a bevezetése után megnyugodtak a kedélyek azzal, hogy ez alapvetően nem a kkv-knak szól. Persze betartaniuk nekik is be kell. Európába más országaiban ugyanakkor már megkezdték a bírságolást a hatóságok, jöttek ilyen hírek a szomszédos Ausztriából és Portugáliából is. Magyarországon vihar előtti csendnek tűnik az eddigi 600 bejelentés, mely eljutott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.