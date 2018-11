A nagyvállalatok és a startupok együttműködése mindkét fél számára gyümölcsöző lenne: a nagyvállalatokkal együtt dolgozó startupok hírnévre tehetnek szert, a nagy cégek pedig frissítést és innovációt kapnak az ifjú vállalkozóktól. Erre a megállapításra jutott a CEE Ecosystem Summit résztvevői körében készített felmérésből és más szakmai anyagokból összeállított CEE: The resourceful region tanulmány.

A rendezvényen a 2017-es közép-kelet európai startup verseny, azaz a CESA döntősei, partnerei, zsűritagjai, befektetői és további meghívottjai gyűltek össze (nagyjából 150-en), hogy közösen gondolkodjanak a startupok jelenlegi régiós helyzetéről és jövőjéről, amelynek egyik fontos eleme a nagyvállalati együttműködés.

A megjelent nagyvállalatok képviselőinek 80 százaléka szerint a startupok és vállalatok közötti együttműködés kifejezetten pozitív hatással van a versenyképességre, míg a startupok képviselőinek 77 százaléka gondolta ugyanezt. Azonban hiába érzik mindkét cégtípus képviselői fontosnak a közös munkát, mégis a jelenlévő tíz közép-kelet európai régiós ország - köztük hazánk - képviselői közül a startupok 28 százaléka, míg a nagyvállalatok 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a saját országában jónak vagy kiváló a felek közötti együttműködés.

Több oka is van annak, hogy az együttműködés nem a kívánt szintű. Talán a legfontosabb, hogy a két cégtípus eltérő időskálán mozog.Míg egy nagyvállalat néhány hónaptól kezdve akár egy évig elhúzódva dönt, és ez az idő egy startup esetében akár egy teljes élethossz is lehet. De különböznek a szerződéskötések is, hiszen a nagyvállalatok a különböző biztonsági és személyes adatvédelmi előírások miatt hosszadalmas leírásokat készítenek. A startupok pedig az összetett nagyvállalati döntéshozatalt értik nehezen, holott ebben a folymatban kell értéket teremteni a partnerek számára. A rendezvény résztvevői túlnyomórészt egyetértettek abban, hogy egy harmadik, a két fél közt közvetítő félre van szükség a sikeres együttműködéshez.

A résztvevők arra is felhívták a figyelmet, hogy szükség lenne egy olyan jogi keretrendszerre, amely egyszerűsítené az együttműködést, például szabványos iparági legjobb gyakorlatok létrehozását az együttműködéshez vagy a startup kiválasztási folyamatához. A startupok pedig képzésekkel sajátítanák el a vállalatok működési logikájának a megismerését.

A rendezvényen felmerült az akcelerátorok szerepe is. A tanulmány a magyarországi MKB Fintechlabot és a Telenor akcelerátorát hozza fel példaként, amelyek a nemzetközi ügyfélkörükhöz és partnerhálózatukhoz is elérést adnak, továbbá sandbox környezetet is biztosítanak a teszteléshez.

