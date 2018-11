Ön hallott már arról a generációról, mely hamarosan megrengeti a piacot?

Miközben szinte naponta hallunk az Y-generáció által képviselt értékekről, illetve arról, hogyan érdemes viszonyulnunk tagjaihoz, hogyan érthetjük meg minél jobban őket, a szakemberek már a 2023-tól belépő alfa-generációra összepontosítanak. A 2005 után született alfa-generáció tagjai már egyáltalán nem ismerik az online szolgáltatások nélküli, analóg világot.

A Piac & Profit egy szakmai konferencián fellépő előadók írásából közölt összefoglalót. Az automatizáció, a robotizáció és a mesterséges intelligencia egyre nagyobb terjedése új képességeket követel meg a munkavállalóktól is. Ezek közé tartozik többek közt

a kritikai értékelés és a változási készség, az agilitás és rugalmasság, az együttműködés, a nyitottság és a hatékony stresszkezelés egyaránt. A digitális kompetenciák megléte pedig már természetesen elengedhetetlen.

Ezeknek az elvárásoknak már meg kell felenie az alfa-generációnak, vagyis a 2005 után született fiataloknak, akik közül elsőként 2023-ban érkeznek majd a nagykorúvá vált munkavállalók a munkaerőpiacra. De a diákmunkában már 2023 előtt is találkozhatnak velük a munkaadók.

Az alfa-generáció tagjai még az Y generációnál is ambiciózusabbak: gyors sikereket akarnak, nem kedvelik a monotonitást, sokat kell dícsérni őket és az önálló beosztású munkavégzést szeretik.

Fontos számukra, hogy milyen digitális munkaeszközöket kapnak a munkaadójuktól, azokon milyen szoftverek futnak, és persze hogy milyen munkabeosztásra számíthatnak majd a munkavégzés során. Utóbbinál szóba kerülhet a távmunka vagy a rugalmas munkaidő is, ennek a generációnak a tagjai ugyanis szeretnek később feküdni, de később is kelni. Izgalmas számukra a munka, ha proaktívak, kezdeményezők lehetnek, ha önálló ötletekkel állhatnak elő, illetve fontos számukra a vállalat jutalmazási rendszere is.

"Lehet ellenállni az új technológiának, de nem érdemes. A gyerekeid feje búbját látod folyton, mert a mobiljukba vannak bújva. Ez a generáció már úgy nőtt fel, hogy a feje búbját látod csak. Nektek kell alkalmazkodni hozzájuk. Öt-tíz év múlva ők lesznek a felsővezetők és cégvezetők" – mondta előadásában Jagodics Tamás, a Cégmenedzser Kft. ügyvezetője. "A következő húsz évben 100-200 évnyi fejlődést fogunk megélni" – erősített rá Kelemen Viktor, a Bureau Veritas ügyvezetője.

Cikkünk a Piacésprofit.hu írása alapján készült, mely részletesebben is foglalkozik a témával.