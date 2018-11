Egyre több a fiatal cégvezető

Az Y generációból már több mint 170 ezer fiatal cégtulajdonos van hazánkban, és szerepvállalásuk évről évre növekszik - közölte az Opten.

Az Y generáció tagjai közé az 1980 és 1995 között születettek tartoznak. Ők az elsők, akik a most működő fogyasztói társadalomba születtek, ennek megfelelően szemléletben rendkívül nagy különbségeket mutatnak a korábbi generációkhoz képest.

A teljes hazai cégbázis tulajdonosi körét vizsgálva jelenleg az 1960 és 1979 között született „X" generáció a domináns, de arányaiban már visszaszorulóban vannak. Szintén ez a helyzet az 1940-1959 között született „Baby Boom" generációval is. A cégtulajdonosok között a „Baby boom" tagjai még valamivel többen vannak, mint az Y generáció képviselői, de a trendek alapján 2019 végére az Y generáció feljöhet a második helyre.

A fiatalok előretörése még erősebben kirajzolódik a cégjegyzésre jogosultak vizsgálatánál.

Az Y generáció tagjai ebben a szerepkörben már akár 2018 végére megelőzhetik a Baby Boom tagjait. Ugyanakkor az X generáció a menedzserek között domináns igazán, és magas számuk egyelőre stabilnak is látszik. Jelenleg az X generáció alkotja mind munkavállalói, mind vállalkozói oldalról a gazdaság gerincét.

A nagyobb cégek tekintetében azonban még várat magára az Y-os generációváltás. Pontosabban ott még csak az elmúlt években zajlott le egyáltalán az X generáció és a „Baby Boom" generáció közötti csere. Az adatok alapján a 100 millió Ft éves árbevételt meghaladó cégek körében a tapasztalat egyelőre fontosabb, mint a modern szemlélet, ebben a szegmensben még az 1940-1959 között született II. világháború utáni Baby Boom generációnak is jelentős szerepe van. A nagyvállalatok körében még a II. világháború előtt született „Veterán" generáció tagjai is szép számban képviseltetik magukat, ezzel is jelezve, hogy a tapasztalatot nem könnyű pótolni.

A generációváltás eltolódása, vagy éppen hiánya ugyanakkor hosszú távon komoly problémát is jelenthet a nagyvállalati szegmensnek. Ez az, amiben a hazai vállalkozóknak most valami újat kell mutatniuk. „A generációs léptékben még viszonylag fiatal hazai piacgazdaságban eddig még nem volt szükség cégek tömeges örökítésére, átadására, ennek egyszerűen nincs meg a hagyománya Magyarországon" – jelezte Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.

Az Y generáció térhódítását legjobban a frissen létrejövő vállalkozások mutatják. Jelenleg még egy hajszállal több az új X generációs vállalkozó, mint az Y, de a trendek alapján a trónfosztás 2018-2019 környékén meg fog történni. Természetesen kell néhány év, hogy az újonnan induló vállalkozások komolyabb piaci tényezővé váljanak, de egyértelműnek látszik, hogy az Y generáció évei következnek a cégvilágban is.