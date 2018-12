Az egyéni vállalkozók országa lettünk

Magyarországon az elmúlt négy évben 25 százalékkal nőtt az egyéni vállalkozók száma, vagyis ma már minden tizedik munkavállaló ebben a foglalkoztatási formában dolgozik. A tendencia világszintű, ami magával vonja a coworking irodák számának ugrásszerű növekedését is.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint szinte minden nemzetgazdasági ágazatban nőtt az egyéni vállalkozók száma az elmúlt négy évben. 2014 szeptemberében több mint 390 ezer egyéni vállalkozót tartottak számon, ez a szám idén szeptemberre 488 ezerre nőtt, ami 25 százalékos növekedést jelent négy év alatt.

Legnagyobb mértékben, 89 százalékkal azoknak az egyéni vállalkozóknak a száma nőtt, akik információs és kommunikációs területen dolgoznak, az ő számuk majdnem megkétszereződött az elmúlt négy évben. Jelentős, 58 százalékos növekedés következett be a művészetből, szórakoztatásból élő egyéni vállalkozók számában is. Megközelíti az 50 százalékos növekedést az ingatlanügylettel és a szakmai tudományos, műszaki tevékenységgel foglalkozó egyéni vállalkozók száma is.

Az Eurostat felmérése alapján az egyéni vállalkozók Magyarországon a foglalkoztatottak 10 százalékát tették ki 2016-ban, a legutolsó felmérés idején, míg az EU-28 átlaga 14 százalék volt. Az Egyesült Államok ebben a tendenciában is élen jár, náluk a munkavállalók egyharmada szabadúszó, becslések szerint pedig ez az arány 2020-ra 42 százalékra növekszik.

Magyarországon nem áll rendelkezésre hivatalos statisztika a szabadúszók számáról, aminek oka a definíció nehézsége, vagyis hogy mit értünk pontosan szabadúszó alatt. A szabadúszó lét egyik sarkalatos pontja az állandó, fizikai munkahely hiánya: a szabadúszók otthonról, kávézókból, illetve - főleg nagyvárosokban - coworking irodákból dolgoznak. Utóbbiak száma elképesztő növekedést mutat az elmúlt években. "A szabadúszók aránya ugrásszerűen növekszik világszerte, ezt a trendet pedig követi az őket kiszolgáló infrastruktúra is: míg 2015-ben mindössze 7800 coworking iroda működött a világon, addig idén már 17 ezer. Szükség is volt erre a növekedésre, mert három éve még körülbelül félmillió ember dolgozott ezekből az irodákból, idén pedig már több mint kétmillió tagot szolgálnak ki." - mondja Matykó Noémi, a coworking táborokat és digitális nomád túrákat szervező The Paradise Project egyik alapítója. A legtöbb coworking iroda - mintegy 4000 - Ázsiában működik, mivel a kontinenst jellemző alacsony árszínvonal vonzza a digitális nomádokat a világ minden pontjáról. Az USA-ban jóval kevesebb, körülbelül 3200, Európában pedig kb. 3000 coworking irodában találhatnak helyet maguknak a szabadúszók.

Hazánkban a vidéki nagyvárosok közül

Szegeden, Győrben és Debrecenben is működik coworking iroda, Budapesten pedig közel harminc kisebb-nagyobb coworking iroda várja a szabadúszókat és a cégeket.