A hazai munkavállalók fele váltana várost egy jobb munkahelyért

Stresszesebb munka, keményebb elvárások, és munkaerőhiány ide vagy oda, a főnökök többsége továbbra sem bánik jobban alkalmazottaival – derült ki a Work Force munkaerőkölcsönző- és közvetítő cég 400 fős online munkaerő-piaci kutatásából, ami az elmúlt 15 év trendjeit vizsgálta.

A Work Force munkaerőkölcsönző- és közvetítő cég, kifejezetten az elmúlt 15 év változásait vizsgálta kutatásában, külön fókuszálva azokra is, akik már legalább 15 évet töltöttek a munka világában. A felmérés mind a szellemi, mind a fizikai munkások véleményét tükrözi, és helyenként meglepő eredményeket hozott.

Azok közül, akik dolgoztak az elmúlt 15 évben (a csoport a 33 év felettieket tartalmazza), 31 százalék 3-5, 20 százalék legalább 2 alkalommal kezdett új munkahelyen, 20 százalék nem váltott munkahelyet. Tanulságos, hogy a váltásokat közel 80 százalékban jó döntésnek értékelték.

A megkérdezettek 63 százaléka látja úgy, hogy a munkaerőhiány ellenére nem javultak, sőt, egyenesen rosszabbá váltak a munkahelyváltás lehetőségei. A többség (66 százalék) nem ért egyet azzal, hogy az erősödő munkaerőhiány miatt jobb feltételeket kínálnának nekik a megtartásuk reményében, sőt, 91 százalékuk szerint a főnökük nem bánik jobban velük. A fiatalabbak 52 százaléka, akik még nem töltöttek el 15 évet a munka világában (20-32 év) sem érzi, hogy a munkaerőhiány miatt jobb feltételeket biztosítanának nekik, és 70 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy a főnökük sem bánik velük jól. Ez ugyan 20 százalékal jobb eredmény, mint az idősebbeknél, de még mindig kedvezőtlen.

A minimum 15 éves tapasztalattal rendelkezők úgy vélik, hogy ma stresszesebb a munka (67 százalék), keményebbek az elvárások (51 százalék) és többet is kell dolgozni (48 százalék), mint régen. Csak 15 százalék jön ki jobban a fizetéséből, és mindössze 14 százalék szerint jobbak a munkakörülmények. A fejlődési lehetőségeket 9 százalék tartja jobbnak, a munkaszervezést 8 százalék rugalmasabbnak.

A régebbi dolgozók 43 százaléka amint tudna, munkahelyet váltana. A fiatalabbak esetében (akik még nem dolgoztak 15 évet) csak 32 százalék ez az arány.

A megkérdezettek 56 százaléka még sosem váltott várost munkahely miatt, bár 51 százalék hajlandó lenne rá. Igaz ez a fiatalabb generációra is, 61 százalék eddig még sosem költözött munka miatt, de a jövőben ha úgy adódik, 64 százalék szívesen belevágna, vagyis a fiatalabb generációk már érezhetően mobilabbak.

A kutatás szerint a már minimum 15 évet dolgozók harmada mindig is jobban kedvelte a kis- és középvállalkozásokat (31 százalék), mint a multikat vagy nagyvállalatokat (14 százalék), és továbbra is hazai cégnél dolgoznak a legszívesebben (54 százalék). Más kép körvonalazódik a fiatalabb generáció válaszaiból, ők többségében inkább a multikat vagy nagyvállalatokat preferálják. Ám abban egyetértenek, hogy ők is a hazai cégek javára döntenek a külföldiekkel szemben. (39 százalék vs. 20 százalék). Tehát legszívesebben magyar tulajdonú nagyvállalatnál dolgoznánk.

A fiatalabbak 48 százaléka csak olyan munkahelyet keres, ahol a távmunka vagy az otthoni munkavégzés megengedett, de a 32 évnél idősebb generáció is úgy gondolja, hogy vonzóvá tesz egy munkahelyet egy ilyen lehetőség. Általánosságban elmondható, hogy az idősebbek többsége nyugdíjig (61 százalék), de 32 százalék még nyugdíj után is szeretne dolgozni. A fiatalabb generáció 39 százaléka szeretne nyugdíjig dolgozni, 30 százalék maximum 50 éves korig, 22 százalék pedig még a nyugdíj után is állást vállalna.

A munka és magánélet súlyozása az elmúlt években a legalább 15 évet dolgozók 68 százaléka szerint a munka javára billent. A szellemi munkát végzők 27 százaléka rendszeresen nézik otthon is a leveleit, 22 százalék már csak akkor, ha nagyon fontos. A fiatalabb generáció, vagyis a 15 évnél kevesebbet dolgozók 43 százaléka csak akkor néz leveleket, ha nagyon fontos, de 22 százalékukra egyáltalán nem jellemző. A minimum 15 éve dolgozók szerint a nők helyzete továbbra sem javult, a megkérdezettek 68 százaléka szerint nincs könnyebb dolguk ma, mint 15 éve.