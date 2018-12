Súlyos következménye is lehet a rosszul sikerült évzáró céges bulinak

Négykézláb mászó ügyvezető, félmeztelenül táncoló titkárnő, egymást bántalmazó munkatársak, szerelmi légyottok. Kínos. De lehet rosszabb is. Ha a beosztott felpofozza a főnökét, ha a munkatárs törni-zúzni kezd, ha bizalmas információkat fecseg ki. De milyen munkajogi következményei lehetnek a bekarmolt estének?

A munka törvénykönyve szerint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Vagyis ha kiposztolja a közösségi médiában a kínos bulifotókat, az akár ki is merítheti ezt.

Hiszen a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.

Attól függően, hogy milyen súlyosnak ítéli a munkaadó, az elhajlást megúszhatja a munkavállaló egy puszta figyelmeztetéssel. Rosszabb esetben azonban akár alkalmazhat úgynevezett hátrányos jogkövetkezményt. Ennek mindenképpen összefüggésben kell lennie a munkaviszonnyal, ám csak meghatározott időre szólhat és nem sértheti a munkavállaló szociális és társadalmi helyzetét. Tipikusan ilyen lehet a későbbi prémium megvonása, de akár a rugalmas munkaidő visszavonása is.

Durva esetben a munkáltató akár felmondhat is a munkavállalónak. Ez esetben nem jár végkielégítés, csak felmondási időre és távolléti díjra számíthat a munkavállaló. Extrém esetben azonnali hatállyal is felmondhat a munkaadó, ekkor felmondási idő sincs. Érdemes megfontolni a munkaadónak is, mikor él ezzel a szankcióval, hiszen ez rendkívül súlyos döntés.