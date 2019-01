A hegesztő az új informatikus

Egy év alatt 25-40 százalékkal nőtt az ingatlanszektor és az építőipar területén működő cégek által feladott álláshirdetések száma. Ezzel párhuzamosan azonban a keresések és jelentkezések száma jelentősen csökkent. Egyre égetőbb a szakemberhiány, és nem feltétlenül a pénz az akadály – írja a portfolio.hu cikkére hivatkozva a szakszervezetek.hu. Nyugdíjas építésvezetők kora jöhet.

Nem meglepő, hogy az egyik állásportálon ősszel megjelent az alábbi hirdetés: Építésvezetőt keresek. Nyugdíjas is jöhet! A felvételi statisztikák alapján ugyanis az építőmérnök szak iránti érdeklődés évek óta stagnál, továbbra is a hetedik helyet foglalja el a népszerűségi sorrendben a műszaki alapszakok között. Míg 2010-ben több mint 900 hallgató tanult valamelyik hazai építőmérnöki karon, addig 2017-ben már csak 400.

Tévedés azt hinni, hogy csak a kisebb fejlesztők és kivitelezők izzadnak emiatt, és a nagyok elszipkázzák az itthon maradtakat. A magyar piacon óriásnak számító cégek is ugyanúgy szenvednek a szakemberhiánytól.

Már evidencia, hogy a legjobb munka manapság a hegesztőé: hegesztőkért és villanyszerelőkért késhegyig megy a küzdelem, szinte bármit megadnak értük. Nem ritka a nettó 500-600 ezer forint bérajánlat sem. A mérnökök és műszaki előkészítők, bérbeadásért felelősök, létesítménymenedzserek és projektvezetők is viszonylag gyors felvételre és nagy fizetésre számíthatnak.

A közép- és felső vezetőknél általában 1-5 éves tapasztalatot vagy nyelvtudást várnak el, a kékgallérosoknál sok esetben az éppen csak a munkaerőpiacra belépetteket is felveszik. Főleg a fővárosba és környékére keresnek fehérgallérosokat és szakmunkásokat. Egyre többször bukkan fel a lakhatási támogatás, jelezve, hogy megéri messzebb lévő megyékből az adott céghez költözni, bár ez egyelőre főleg a fővárosi munkahelyekre érvényes.

Ha egy vállalatnak nagyon kell valaki, zokszó nélkül kifizeti a bejárási költségeket vagy az albérlet egy részét, a nagyon nagyok munkásszállókban is elhelyezik a szakmunkásokat vagy a segéderőt. Számos építőipari gyártó vagy kivitelező foglalkoztat ukrán, román munkaerőt, illetve erdélyi, délvidéki vagy felvidéki magyarokat. Egyre több az ázsiai munkaerő is. Bérelt buszokkal szállítják őket külföldről, de a magyar városokból is rendszeres a szervezett buszos forgalom.