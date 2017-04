2012 óta a munkáltatók adómentes juttatásként adhatják dolgozóiknak az egészségbiztosítást. Ennek hatására az elmúlt öt évben a duplájára emelkedett a betegség- és egészségbiztosítások éves díjbevétele az Union Biztosító becslése szerint. Ugyanakkor továbbra is várat magára e biztosításforma igazi felfutása, amelynek feltétele a határok régóta esedékes egyértelmű kijelölése az állami és a magánellátói feladatok között. Addig is az ügyfelek főként arra használják biztosításukat, hogy ne kelljen szembesülniük a szakorvosi ellátásban tapasztalható anomáliákkal: elsősorban bőrgyógyászati, nőgyógyászati és ortopédiai magánrendelésekre jelentkeznek be.