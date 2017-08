A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó-, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van. Idén már a kivonat elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt: mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza.

Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemben kétezer forintnál több tartozása, vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt is találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét a tavaly nem vagy csak késedelmesen teljesítette.

Ez összesen több mint egy millió adózót érint.

A most érkező kivonatokon az adó- és vámfolyószámlák egyesítése miatt már a vámtételek is szerepelnek. Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyával, vagy esetleges többletük átvezetésével is rendezhetik.

Az elektronikus bevallók bevallásukat, adatszolgáltatásukat, adószámlájukat is elektronikusan követhetik, nem kapnak papíralapú értesítést.

Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Eltérés esetén észrevételt tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon, telefonon, a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet.