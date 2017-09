Egy céget számos ok miatt szükséges lehet átvilágítani. Tipikusan ilyen a felvásárlás, de ide tartozik a hitelfelvétel, szervezeti átalakulás, pályázati feltételek vizsgálata, de akár az új vezetőség is kívánatosnak tarthatja a tisztább képet. Adott esetben egy cég saját maga is kérhet átvilágítást, elébe menve a kockázatoknak.