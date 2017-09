Az agrárgazdaság vállalkozásainak 91 százaléka tud hozzájutni valamilyen fejlesztési támogatáshoz - mondta Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke az élelmiszeripari körkép őszi rendezvénysorozatának rendezvényén.

Éder, aki az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének elnöke is egyben, a másik nagy sikerüknek az áfacsökkentést említette, hogy bizonyos termékek már az öt százalékos áfa körébe tartoznak. Az élelmiszergyártók és előállítók igénylik, hogy további termékeket is vonjanak be a kedvezményes áfacsoportba.

Az agrártárcával közösen munkacsoportot hoznak létre annak kidolgozására, hogyan szélesíthetik az ötszázalékos áfakörbe tartozó termékek csoportját.

A NAK törvényi életre hívása óta eltelt négy évben kereste azokat a feladatokat, amelyekben érdemi munkát tudnak végezni az ágazatban dolgozók érdekében - mondta Éder. Fontosnak tartotta egyebek mellett az élelmiszeriparról kialakult tévhitek eloszlatását, az élelmiszer-előállítás jó hírnevének, továbbá a fontosabb tudnivalóknak az elterjesztését. Példaként említette Éder Tamás az UHT-tejet, amelyről még mindig sokan hiszik, hogy tele van tartósítószerekkel. Pedig nem is.