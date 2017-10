Megvan az előléptetés évekig tartó gürcölés után. Csak egy gond van: semmilyen vezetői tapasztalatunk sincs. A cég elvárja, hogy tudjuk, mi a teendő, tapasztalat híján azonban az ember a sztereotípiáknak megfelelően áll neki a munkának, ami többet árt, mint használ.

A végig nem gondolt fogások, az igaznak vélt mantrák könnyen visszájára fordulhatnak, s bármilyen jó főnök is akar lenni valaki, valahogy nem sikerül összekovácsolni és vezetni a csapatot. Íme tíz mítosz, amellyel jobb leszámolni a hatékony munka érdekében – írja a BBC.

1. Kemény dolog főnöknek lenni

A főnököknek nagyobb az autonómiájuk, magasabb a fizetésük, van sofőrjük, asszisztensük, első osztályra kapnak jegyet a repülőn, jó szállodákban alszanak és a kollégáik tisztelik. Szóval hagyjuk, hogy mennyire nehéz így az élet. Lejjebb sokkal nehezebb, és ezt a főnöknek nem szabad elfelejtenie.

2. Légy önmagad!

Ha új feladatot kapunk, kevés, ha csak önmagunk maradunk. Fel kell nőni az új feladathoz. Az eredetiség egyébként is lehet, hogy csak ürügy a lustaságra. Nem kell műnek lenni, de nem is kell ragaszkodni a régi viselkedéshez. Lehet, hogy más munkamódszerekkel is kísérletezni kell, hogy főnökként megtaláljuk a legjobb megoldást.

3. Az emberek utálják a változást

Az emberek megbirkóznak a változással. Néha kedvelik is. Amit az emberek utálnak, az az ostoba vagy kényelmetlen változás. Vonjuk be az embereket a folyamatba és elégedettek lesznek. A változás jó is lehet, ha haszna van.

4. Egy jó vezetési irány van

Nem szabad bedőlni a látnokoknak, akik megtalálták a vezetés egy igaz útját. A szituációk változnak, minden cég más. Fel kell mérni a helyzetet, és ahhoz igazodva kell kitalálni a helyes megoldást.

5. Az irányítás fontosabb, mint a vállalatvezetés

Hajlamosak azt gondolni a főnökök, hogy az irányítás egy nagy projekt, egy stratégia, látásmód, miközben a menedzsment banális és apró beavatkozásokkal jár. A valóságban olyan főnökökre van szükség, akik egyszerre látják a stratégiát és az operatív feladatokat.

6. A legjobb stratégia képviselője nyer

A nagy ötletek hasznosak. De azokat végre is kell hajtani. Egy cég átlagos, de jól végrehajtott stratégiával legyőzheti a versenytársat, ha az a nagy ötleteit nem tudja megvalósítani.

7. Vezetőnek születni kell

Mindenki válhat jobb vezetővé. Óvakodjunk azoktól a született vezetőktől, akik egyáltalán nem akarnak tanulni. Mind a gyakorlatból tanulunk. A vezetőket általában a tapasztalatok teszik vezetőkké.

8. Jönnek a robotok és elveszik a munkád

Nem, tényleg nem. Pedig a jóslatok a munkahelyek 25, ja, nem 45 százalékról szólnak. Az az igazság, hogy mindenki csak találgat. Mindig készen állunk az új technológia befogadására, és ez így lesz a későbbiekben is. Valójában több robotra van szükségünk, nem pedig kevesebbre. Együtt kell velük dolgozni, nem pedig legyőzni őket.

9. A „big data" mindent rögzít

A számok nem mondják el a teljes történetet. Szükség van ítélkezésre is. Szóval egyetlen főnök sem tudja megszerezni a tökéletes információcsomagot. Nem kell az adatok mögé bújni, ha kellő ideig gyötörjük azokat, ki lehet csikarni a vallomást is.

10. Az éves értékelések hasznosak

A menedzsmentnek folyamatos kommunikációként kell működnie, nem intézhető el egy éves összefoglaló összerakásával. Ne várjunk egy évet a konfliktuskezelésre. Dobjuk el a kimutatást és beszéljünk értelmesen a többiekkel. Egyre több cég válik meg ettől a büntetés jellegű, pazarló dologtól, amit éves értékelésnek hívnak.